الإثنين 11 أغسطس 2025
للمشاركة في أعمال الدورة الـ ٣٣ للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

رئيس الوزراء يصل العاصمة الأردنية عمّان

مصطفي مدبولي يصل العاصمة الأردنية عمان
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي تقام بالملكة الأردنية الهاشمية.

واستقبل رئيس الوزراء بأرض مطار ماركا العسكري، كل من المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وزير بعثة الشرف، ويوسف الشواربة، أمين عمّان، والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، والسفير محمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي، في أعمال اللجنة العليا المشتركة على رأس وفدٍ يضم: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

