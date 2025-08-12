دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والمعاهد 2025 للشعبتين العلمية والأدبية، وتشمل عددًا من الكليات والمعاهد التي ما زالت متاحة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة،الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام قديم)

طب دمياط

طب فاقوس

طب عين شمس

طب أسنان كفر الشيخ

طب المنصورة

طب الزقازيق

طب أسنان جنوب الوادي

طب حلوان

طب قناة السويس بالإسماعيلية

طب طنطا

طب المنوفية بشبين الكوم

طب بنها

طب القاهرة

طب أسوان

طب كفر الشيخ

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج

طب أسنان عين شمس

طب أسنان طنطا

طب أسنان المنصورة

طب أسنان الإسكندرية

طب أسنان السويس

طب أسنان أسيوط

طب أسنان بني سويف

طب أسنان المنوفية

علاج طبيعي بنها

علاج طبيعي قناة السويس

علاج طبيعي بني سويف

صيدلة طنطا

صيدلة ج الوادي الجديد

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ

صيدلة المنصورة

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية

صيدلة المنوفية

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

طب بيطري مدينة السادات

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

كلية الهندسة جامعة دمنهور

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم

طب بيطري عين شمس

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

طب بيطري بنها

طب بيطري دمنهور

طب بيطري كفر الشيخ

طب بيطري الإسكندرية

طب بيطري القاهرة

طب بيطري المنوفية

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري المنصورة

طب بيطري بني سويف

طب بيطري أسوان

حاسبات ومعلومات العريش رياضة

علوم حلوان

علوم العريش

علوم بنها

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

علوم بور سعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

علوم البترول والتعدين مطروح

علوم طنطا

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

سياسة واقتصاد بني سويف

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

علوم بنات عين شمس

علوم أسوان

ألسن أسوان

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

علوم الإسكندرية

تربية بنات عين شمس رياضة

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

ألسن الفيوم

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

علوم الزقازيق

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة

علوم المنصورة

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

علوم دمنهور

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

علوم السويس

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

ألسن عين شمس

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة

علوم القاهرة

علوم المنوفية بشبين الكوم

معهد فني صحى الزقازيق

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

علوم كفر الشيخ

علوم جنوب الوادي

علوم سوهاج

علوم عين شمس

علوم أسيوط

علوم المنيا

علوم بني سويف

علوم الفيوم

علوم الاقصر

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

آثار الزقازيق بصان الحجر

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

الاعاقة والتأهيل بني سويف

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس

ألسن بني سويف رياضة

ألسن الأقصر رياضة

ألسن كفر الشيخ رياضة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

فنون تطبيقية طنطا

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد فني صحى المنصوره

معهد فني صحى طنطا

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد فني صحى امبابة

معهد فني صحى بنها

سياحة وفنادق الغردقة

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة

معهد فني صحى الاسكندريه

معهد فني صحى اسماعيليه

آداب بنات عين شمس

زراعة أسيوط/ رياضة

تمريض مطروح

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

فنون تطبيقية حلوان

فنون تطبيقية بنها

فنون تطبيقية بني سويف

فنون تطبيقية دمياط

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

آثار دمياط

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

إعلام جنوب الوادي رياضة

علوم الارض بني سويف رياضة

ألسن عين شمس رياضة

آداب انتساب موجه طنطا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

تربية أسوان

آداب كفر الشيخ

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

ألسن سوهاج رياضة

إعلام المنوفية رياضة

علوم السادات رياضة

خدمة اجتماعية أسيوط

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

تربية نوعية أسوان

ألسن الفيوم رياضة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

ك.ت. فني صناعى بنها

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا

خدمة اجتماعية الفيوم

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

آثار الفيوم

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

آثار سوهاج

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

تربية سوهاج رياضة

تربية (طفولة) جنوب الوادي

آثار الأقصر

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين

علوم كفر الشيخ رياضة

العالي للغات بمصر جديده

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

تجارة السويس

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

زراعة الإسكندرية رياضة

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

تربية طفولة مبكرة القاهرة

آثار القاهرة

ثروة سمكية السويس

زراعة الزقازيق رياضة

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

تربية السويس رياضة

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تجارة مدينة السادات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم

آثار عين شمس

آثار جنوب الوادي

تربية نوعية أسيوط

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

تجارة بنها

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم

علوم الزقازيق رياضة

تربية طفولة مبكرة أسيوط

آداب المنوفية بشبين الكوم

علوم السويس رياضة

زراعة مطروح بفوكه

فنون جميلة (فنون) الأقصر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

تجارة المنصورة

دار العلوم أسوان

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

تجارة عين شمس

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

معهد فني صحى رياضه اسوان

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

فنون جميلة (فنون) المنيا

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ

فنون جميلة (فنون) حلوان

علوم بنها رياضة

تجارة وإدارة أعمال حلوان

تجارة طنطا

تجارة دمياط

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة الزقازيق

تجارة دمنهور

تربية طفولة مبكرة المنيا

تربية نوعية جنوب الوادي

تجارة الإسكندرية

تجارة كفر الشيخ

حقوق الزقازيق

العلوم الزراعية البيئية العريش

فنون جميلة (فنون) أسيوط

تجارة القاهرة

تجارة أسوان

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

تربية بنها

حقوق دمياط

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

إعلام بني سويف رياضة

فنون جميلة (فنون) المنصورة

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

تربية الزقازيق

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

علوم أسيوط رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

تربية عين شمس رياضة

علوم الفيوم رياضة

علوم حلوان رياضة

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

علوم طنطا رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا علوم

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية الإسكندرية رياضة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب دمنهور

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

آداب انتساب موجه الزقازيق

زراعة الوادي الجديد

علوم الاقصر رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب

آداب أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد

سياحة وفنادق بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

علوم جنوب الوادي رياضة

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

سياحة وفنادق المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة

تربية العريش

علوم أسوان رياضة

زراعة دمياط

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

دار العلوم المنيا

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

تربية بور سعيد رياضة

تربية نوعية الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

زراعة الإسكندرية بسابا باشا

تربية الغردقة

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات

آداب المنصورة

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات

فني تمريض السويس

تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده)

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة

إعلام عين شمس رياضة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج

زراعة وموارد طبيعية أسوان

حقوق مدينة السادات

تربية حلوان

آداب الزقازيق

معهد فني صحى رياضه المنصورة

علوم سوهاج رياضة

علوم بني سويف رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

آداب عين شمس

آداب دمياط

زراعة الزقازيق

حقوق بنها

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

تربية المنصورة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

زراعة المنصورة

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات

معهد فني صحى رياضه سوهاج

آداب الفيوم

علوم المنيا رياضة

علوم دمنهور رياضة

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

علوم المنصورة رياضة

تربية سوهاج

آداب حلوان

معهد فني صحى رياضه اسيوط

تربية عين شمس

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

حقوق المنصورة

تربية مدينة السادات

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

زراعة كفر الشيخ

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

تربية كفر الشيخ

زراعة بنها بمشتهر

تربية نوعية المنيا

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات

تربية السويس

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية

تربية بنات عين شمس

آداب طنطا

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب

معهد فني صحى رياضه طنطا

تربية بور سعيد

حقوق الإسكندرية

زراعة الإسكندرية

سياحة وفنادق الإسكندرية

تربية جنوب الوادي

علوم القاهرة رياضة

حقوق عين شمس

حقوق أسوان

فنى تمريض بنها

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بنها

حقوق المنوفية بشبين الكوم

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

سياحه وفنادق الاقصر

حقوق بني سويف

تربية بني سويف

آداب بني سويف

آداب المنيا

زراعة سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

تربية مطروح

تربية المنوفية بشبين الكوم

زراعة المنوفية بشبين الكوم

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الزقازيق

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم إنسانية السويس

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

زراعة طنطا

حقوق طنطا

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

علوم عين شمس رياضة

علوم الإسكندرية رياضة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

حقوق القاهرة

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية دمنهور

تربية المنيا رياضة

زراعة دمنهور

آداب جنوب الوادي

آداب القاهرة

زراعة القاهرة

زراعة بني سويف

آداب الإسكندرية

تربية الإسكندرية

آداب سوهاج

تربية جنوب الوادي رياضة

معهد فني صحى رياضه بنها

زراعة جنوب الوادي

زراعة أسيوط

حقوق أسيوط

تربية أسيوط

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية

زراعة عين شمس

تربية طنطا

فنى تمريض المنصورة

فنى تمريض عين شمس

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم

زراعة الفيوم

زراعة القاهرة رياضة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

زراعة المنيا

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

حاسبات ومعلومات السويس علوم

علاج طبيعي القاهرة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

تربية (طفولة) كفر الشيخ

طب أسنان الزقازيق

تربية نوعية كفر الشيخ

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلى حلوان

طب السويس

سياحة وفنادق المنصورة

آداب بنها

حقوق بور سعيد

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية

العالي خدمه اجتماعيه بنها

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

طب أسنان المنيا

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه عين شمس

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية (طفولة) الغردقة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

طب بيطري مطروح

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط

المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

حاسبات ومعلومات العريش علوم

آداب بور سعيد

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش

علوم السادات

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية مطروح رياضه

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

علاج طبيعي بورسعيد

معهد فني صحى الوادي الجديد

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

تربية الاقصر رياضه

حاسبات وذكاء إصطناعي الغردقة رياضة

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

طب العريش

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور

تربية الغردقة رياضة

ش.مطاعم فني سياحة قنا

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة

ألسن الغردقة رياضة

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

طب بيطري الوادي الجديد

فنى صحي جنوب الوادي رياضة

تربية نوعية مطروح

آثار ولغات مطروح

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

آثار أسوان

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

علوم الوادي الجديد

علوم الوادي الجديد رياضة

تربية طفولة مبكرة مطروح

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج

آداب انتساب موجه بور سعيد

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

تربية فنية المنيا

طب أسنان الفيوم

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفني التجارى بدمياط

طب الوادي الجديد

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات

زراعة عين شمس رياضة

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

زراعة المنصورة رياضة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

صيدلة مدينة السادات

سياحة وفنادق الفيوم

معهد فني صحى بور سعيد

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

زراعة الفيوم رياضة

زراعة بنها رياضة بمشتهر

زراعة كفر الشيخ رياضة

زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة

زراعة دمياط رياضة

تجارة العريش

طب بيطري العريش

تربية نوعية المنوفية بأشمون

ألسن أسوان رياضة

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

معهد المنيا العالى للغات

سياحة وفنادق مدينة السادات

ألسن المنيا رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

حقوق انتساب موجه بنها

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

تربية طفولة مبكرة المنوفية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (طفولة) السويس

تربية نوعية الفيوم

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

دار العلوم الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

دراسات نوعيه العريش

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي للغات 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

آداب العريش

علوم العريش رياضة

آداب انتساب موجه العريش

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

تربية نوعية المنصورة

سياسة واقتصاد السويس رياضة

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببور سعيد

تربية (طفولة) عين شمس

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا

تربية مدينة السادات رياضة

علوم دمياط

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

تربية نوعية دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان

تربية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

سياسة واقتصاد السويس

تربية (طفولة) طنطا

تربية نوعية طنطا

دار العلوم انتساب موجه أسوان

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

علاج طبيعي السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان

ك.ت. فني صناعى شبرا

ك.ت. فني صناعى سوهاج

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالي سياحة وفنادق الغردقة

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ

تربية نوعية عين شمس

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى

معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة

الفني لترميم الآثار بالاقصر

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

تربية موسيقية حلوان

معهد فني صحى رياضه امبابة

معهد فني صحى رياضه الزقازيق

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

آداب انتساب موجه الفيوم

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية (طفولة) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

آداب انتساب موجه دمياط

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

آداب أسوان

آداب انتساب موجه أسوان

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية (طفولة) أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط

آداب انتساب موجه أسيوط

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

تجارة بور سعيد

تربية نوعية بور سعيد

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

علوم بور سعيد رياضة

ك.ت. فني صناعى المطريه

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى اسوان

ك.ت. فني صناعى قويسنا

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد

تربية دمنهور رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية العريش رياضة

تربية أسوان رياضة

صيدلة بور سعيد

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية الوادي الجديد

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

تربية دمياط رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية طنطا رياضة

تربية المنصورة رياضة

تربية الزقازيق رياضة

طب بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

أقتصاد منزلى بنات عين شمس

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

طب أسنان القاهرة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة

تربية نوعية القاهرة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية (طفولة) الإسكندرية

علوم بنات عين شمس رياضة

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

علوم دمياط رياضة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية بنها رياضة

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية بني سويف رياضة

آداب الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية الفيوم رياضة

تربية حلوان رياضة

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

كليات المرحلة الثالثة، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام قديم)

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

تربية فنية حلوان بالزمالك

العالي للغات 6 اكتوبر

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين المنيا

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال - محاسبة)

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات مدينة السادات

الفني لترميم الآثار بالاقصر

تربية نوعية المنصورة

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية بور سعيد

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

العالي للغات بمصر جديده

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم

الفني التجارى بقنا

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق

أقتصاد منزلى حلوان

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

تربية نوعية الزقازيق

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (طفولة) سوهاج

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

خدمة اجتماعية أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية سوهاج

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية

تربية نوعية عين شمس

خدمة اجتماعية الفيوم

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تربية (طفولة) العريش

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية نوعية مطروح

الفراعنة العالي إدارة أعمال

تربية نوعية بنها

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بنها

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

تربية (طفولة) جنوب الوادي

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

الفني التجارى بالاسكندريه

تربية نوعية طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية نوعية الإسكندرية

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية نوعية الفيوم

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

تربية نوعية أسيوط

خدمة اجتماعية حلوان

خدمة اجتماعية أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان

تربية نوعية المنيا

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

تربية نوعية المنوفية بأشمون

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

معهد المنيا العالى للغات

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي خدمه اجتماعيه بنها

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية نوعية كفر الشيخ

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية (طفولة) الغردقة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد

تربية فنية المنيا

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

تربية موسيقية حلوان

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

دراسات نوعيه العريش

تربية (طفولة) السويس

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بسوهاج

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية (طفولة) أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببور سعيد

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطرية

