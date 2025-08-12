الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء ناعيا علي المصيلحي: كان نموذجًا للمسئول الجاد والمُخلص لقضايا أمته

رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الوزراء، فيتو

نعى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس  مجلس الوزراء، بعميق الحزن والأسى، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة من الجهد والعطاء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تقديرا واعتزازا بالجهود الكبيرة التي بذلها الفقيد الراحل في مختلف المناصب الوطنية التي تقلدها، حيث كان نموذجًا للمسئول الجاد، المُحب لوطنه والمُخلص لقضايا أمته، كما أسهم خلال مُهمته الأخيرة في تطوير ملحوظ بعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأثبت كفاءة واضحة في مختلف الأزمات والتحديات التي مرت بمصر في السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، التى حققت فيها وزارة التموين كفاءة في التخطيط والإدارة والمواجهة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تعازيه القلبية إلى أسرة الفقيد، راجيًا من الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الوزراء التموين والتجارة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة وزارة التموين وزير التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصل العاصمة الأردنية عمّان

مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية

رئيس الوزراء يُغادر مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

رئيس الوزراء يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

مدبولي يتابع مع رئيس اقتصادية المثلث الذهبي عددًا من ملفات العمل

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات ونشاط شركة "تنمية الريف المصري الجديد"

وقود مصر آمن، مدبولي يتابع سداد مستحقات الشركاء وجذب الاستثمارات لقطاع البترول

رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

توقيع 10 وثائق بين مصر والأردن لتعزيز التعاون بين البلدين

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads