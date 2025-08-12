ريهام عبد الغفور تكشف كواليس تصوير مسلسل "كتالوج"، الخميس

تكشف الفنانة ريهام عبدالغفور معاناتها أثناء تصوير مسلسلها الأخير "كتالوج" وخاصة بعد فقدان والدها الفنان أشرف عبدالغفور، وذلك خلال استضافتها مع المذيعة يارا أحمد في برنامجها "بعد الغياب"، والذي تقدمه عبر منصات السوشيال ميديا ومن المقرر عرض الحلقة يوم الخميس المقبل الساعة السابعة مساء.

وطرحت يارا أحمد برومو حلقة ريهام عبد الغفور، والتي كشفت فيها عن كيفية تخطيها وفاة والدها أشرف عبد الغفور وتصويرها مسلسل "كتالوج"، وقالت: "حسيت إني كبرت أوي وحاسة إني مش عارفة أعمل أي حاجة".

وتابعت: "طول ما أنا بصور كتالوج أنا بعاني أنا مش عارفة اشتغل خالص، أنا دلوقتي ممتنة لربنا إن المسلسل عجب الناس وأنا ساعاتها كنت حاسة إن مش عارفة أعمل أي حاجة".

وأضافت: "فكرة التخطي دي طلعت بالنسبالي مش مستوعباها أو مش فاهماها أصلًا، وكأني حد كسرني نصين بصراحة وأنا حواليا ناس فقدوا ناس قريبين بس كان الموضوع أسهل".

واستكملت: "متعلقة بيه جدًا وهو شخص عرف يسيب أثر على الناس اللي أولاده حتى أبويا الله يرحمه مكنش بيبتسم كان يضحك تحسي إنه جايلنا من هناك من الجنة يعني".

واختتمت: "كل يوم في لحظة بتبقى صعبة مش مسألة الجنازة والعزا دي طبعا بتبقى إحساس مرعب وفظيع بس هو الحقيقة إنه كل يوم في لحظة صعبة".

وبرنامج "بعد الغياب" إخراج أحمد عبد المقصود، تصوير بولا ميلاد"بيجو"، وإعداد مني عقبي ورانيا عبد اللطيف ومونتاج كريم ياسر وممدوح خالد وتوني عاطف.

