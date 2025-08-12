الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لميس الحديدي ناعية على مصيلحي: عرفته سياسيا شجاعا لا يخشى المواجهة

علي مصيلحي وزير التموين
علي مصيلحي وزير التموين السابق، فيتو

نعت الإعلامية لميس الحديدي الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وكتبت لميس الحديدي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: رحل آخر وزير سياسى فى الحكومة الدكتور على مصيلحى وزير التموين الأسبق بعد صراع مع المرض.

 عرفته لسنوات رئيسًا لهيئة البريد من ٢٠٠٢-٢٠٠٥، وزيرا للتضامن الاجتماعى من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١١ فى وزارات نظيف وشفيق، ثم وزيرا للتموين والتجارة الداخلية من ٢٠١٧-٢٠٢٤ فى حكومات شريف اسماعيل ومدبولى الأولى، وربما كان آخر حوار  مطول له معى فى كلمة أخيرة  يونيو ٢٠٢٤ عند تعديل أسعار الخبز.

 

أضافت: لم يكن د. مصيلحى مجرد مسئول تنفيذي لكنه كان وزيرًا سياسيًا تدرج في أروقة السياسة الفاعلة من عضوية الحزب الوطني حينها إلى الانتخابات فى مسقط رأسه أبوكبير  شرقية، حيث كان نائبا برلمانيا نشطا قبل وبعد ٢٠١١.. وكان قريبا من الناس و يعرف أن العمل العام  يحتاج أن تكون وسطهم، تتحدث لغتهم ولا تجلس فى الغرف المغلقة تضع خططا صماء بعيدة عنهم.

 

سياسي شجاع لا يخشى المواجهة

 

تابعت: سياسيًا عرفته شجاعا لا يخشى المواجهة، يتحمل النقد ويتصدى للهجوم  ولا يختبئ خلف مقعده ويترك "المتحدثين" للمواجهة، فتلك كانت سياسة الحكومة وعلى  الوزير الدفاع عنها، وكانت لديه الشجاعة أن يعترف بالمشكلات والأخطاء إن وقعت ولا يتنصل منها .. رحمة الله على رجل اجتهد وخدم هذا الوطن بعلمه وعمله.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

على مصيلحي وفاة علي مصيلحي وزير التموين الاسبق لميس الحديدي

مواد متعلقة

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

الأكثر قراءة

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

تراجع الدولار أمام اليورو والين الياباني بعد بيانات التضخم الأمريكي

بعد فوز التشيك، سيناريوهات تأهل منتخب كرة اليد لربع نهائي مونديال الناشئين

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads