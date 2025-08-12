لميس الحديدي ناعية على مصيلحي: عرفته سياسيا شجاعا لا يخشى المواجهة

نعت الإعلامية لميس الحديدي الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وكتبت لميس الحديدي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: رحل آخر وزير سياسى فى الحكومة الدكتور على مصيلحى وزير التموين الأسبق بعد صراع مع المرض.

عرفته لسنوات رئيسًا لهيئة البريد من ٢٠٠٢-٢٠٠٥، وزيرا للتضامن الاجتماعى من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١١ فى وزارات نظيف وشفيق، ثم وزيرا للتموين والتجارة الداخلية من ٢٠١٧-٢٠٢٤ فى حكومات شريف اسماعيل ومدبولى الأولى، وربما كان آخر حوار مطول له معى فى كلمة أخيرة يونيو ٢٠٢٤ عند تعديل أسعار الخبز.

أضافت: لم يكن د. مصيلحى مجرد مسئول تنفيذي لكنه كان وزيرًا سياسيًا تدرج في أروقة السياسة الفاعلة من عضوية الحزب الوطني حينها إلى الانتخابات فى مسقط رأسه أبوكبير شرقية، حيث كان نائبا برلمانيا نشطا قبل وبعد ٢٠١١.. وكان قريبا من الناس و يعرف أن العمل العام يحتاج أن تكون وسطهم، تتحدث لغتهم ولا تجلس فى الغرف المغلقة تضع خططا صماء بعيدة عنهم.

سياسي شجاع لا يخشى المواجهة

تابعت: سياسيًا عرفته شجاعا لا يخشى المواجهة، يتحمل النقد ويتصدى للهجوم ولا يختبئ خلف مقعده ويترك "المتحدثين" للمواجهة، فتلك كانت سياسة الحكومة وعلى الوزير الدفاع عنها، وكانت لديه الشجاعة أن يعترف بالمشكلات والأخطاء إن وقعت ولا يتنصل منها .. رحمة الله على رجل اجتهد وخدم هذا الوطن بعلمه وعمله.

