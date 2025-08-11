بعد أزمة الساحل الشمالي، معجبة تلاحق راغب علامة على المسرح (فيديو)

تعرض الفنان اللبناني راغب علامة للتوقف من معجبة على مسرح حفله بـ"مهرجان إهمج" في لبنان وذلك بعد قرار منعه من الغناء في مصر بسبب تصرفات المعجبات في حفله بالساحل الشمالي.

وصعدت المعجبة إلى مسرح حفل راغب علامة لكي تهدي له باقة من الورود وقام الأخير بالرقص معها على المسرح.

ورغم تدخل الوسطاء ومحاولات التهدئة بين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمطرب اللبناني راغب علامة بعد أزمة حفل الساحل الشمالي أصر “كامل” على مثول راغب علامة للتحقيق والحضور للقاهرة، مؤكدًا أن "الواقعة تستدعي تحقيقًا" وأنه لا يمكن تجاهلها.

وقال مصطفى كامل: "أنا لا بمثل النيابة، النيابة يا تبرِّئني يا تديني".

كما كشف في مقابلة مع ET بالعربي أن النقابة تتحرك فقط تجاه من يحمل تصريحًا أو عضوية وأنه لا يمنح حاليًّا أي تصاريح لحفلات قبل انتهاء التحقيق.

وأضاف أن المطلوب من راغب علامة هو الحضور إلى القاهرة لتوضيح موقفه بشكل رسمي أمام النقابة، مؤكدًا أنه لا يقبل أن يُساء فهمه أو مهاجمته على السوشيال ميديا بسبب تطبيقه للوائح النقابية.

وتابع: "حتى الآن علاقتي براغب قائمة على الاحترام، لكن لا يمكن إنهاء الموضوع من دون تحقيق رسمي".

وأكد مصطفى رفضه لفكرة الغرامات المالية أو التبرعات كحل للأزمة، قائلًا: "نقابتنا لا تأخذ تبرعات، ولسنا جهة لجمع التبرعات أو فرض الغرامات، بل نطبّق القانون".

وأردف: “راغب علامة اتباس وباس واتحضن وحضن، في فرق بين تأتي إليكِ سيدة وحتى لو سلوكها متدن وأن تبادلها نفس السلوك”.

واستطرد:" أول مرة الفنان راغب رقص مع فنانة وده عادي في إطار إنها بترقص، وبعد كدا طلعت واحدة بتحضن والأستاذ راغب بيبادلها الحضن، ثم بقوا اتنين للأسف ده مش كويس وبكره نطلع بالميوهات على المسرح".

والحفلة المقبلة لراغب علامة في مصر مقرر لها أن تكون يوم 18 سبتمبر، وهي معلّقة لحين انتهاء هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات رسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.