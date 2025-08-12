الأهلي يتعاقد مع سهيلة خالد لتدعيم فريق سيدات اليد

أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع سهيلة خالد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن سهيلة وقعت على عقود الانضمام للأهلي، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيدها في قائمة الفريق.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع سهيلة جاء بناء على رؤية الجهاز الفني، وفي إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يضم محمد نبيل أوكا وعلي الفولي لتدعيم فريق كرة اليد

وعلي جانب آخر كان النادي الأهلي، أعلن عبر حسابه الرسمي فيسبوك، التعاقد مع الثنائي محمد نبيل "أوكا" وعلي الفولي، لتدعيم صفوف فريق رجال كرة اليد بالنادي، بداية من الموسم الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الأهلي لتقوية صفوفه بعناصر مميزة، استعدادا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.