مقتل شاب على يد آخر بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

شهدت منطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب طعنًا، على يد آخر إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارًا من المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين طرفين وسقوط شاب جثة هامدة ادعاء طعن.

كشفت التحريات بقيادة المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بحدوث مشادة كلامية بين شابين تطورت إلي مشاجرة بالأيدي بمنطقة القلج دائرة المركز قام على إثرها شاب باستخراج سلاح أبيض مطواة من طيات ملابسه وطعن الآخر مما أودى بحياته في الحال متأثر بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدي والنقيب محمد عطا معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.