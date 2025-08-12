وزير التعليم: تنمية قدرات الشباب ورعاية الموهوبين أولوية قصوى

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، في فعاليات احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025 / 2032، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة في مصر ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وانطلقت احتفالية الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025 / 2032 بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي الهيئات الحكومية، والقيادات الشبابية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات المعنية بتطوير قطاعي الشباب والرياضة في مصر.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تصريحات على هامش الاحتفالية، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية قدرات الشباب ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، مضيفا أن بناء الشخصية المتكاملة التي تجمع بين التفوق العلمي والبدني يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.

كما أشاد الوزير بالتكامل بين الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للشباب خاصة التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى أهمية الأنشطة الرياضية في المدارس ودورها في ترسيخ القيم الإيجابية، وتنمية مهارات القيادة، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى الطلاب.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025/2032 محاور متعددة تستهدف تمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحسين البنية التحتية للمنشآت، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للشباب.

