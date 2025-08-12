الثلاثاء 12 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

انتعاشة فنية لـ علا رشدي بالدراما التليفزيونية

علا رشدي.فيتو
علا رشدي.فيتو

تعيش الفنانة علا رشدي حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة المقبلة وتستعد لتطل على الجمهور قريبا بدورين مختلفين أولهما في مسلسل "بنج كلي " حيث تقدم  دور أمنية، طبيبة الأطفال التي تواجه تحديات مهنية وإنسانية وسط أجواء مشحونة بالتشويق داخل المستشفى.

مسلسلات جديدة لـ علا رشدي


وتتشارك علا بطولته مع كل من سلمى أبو ضيف، ودياب، وكمال أبو رية، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أما في "العند"، فتجسد شخصية كريمة، وهو عمل درامي وإنساني.


وتشارك في بطولته مع كل من  أحمد حاتم ومرام علي، من تأليف وإخراج أحمد عادل سلامة.
 

يشار إلى أن العملين سيتم عرضهما قريبا وقبل الموسم الرمضاني.

