الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

فريق بحث لضبط المتهمة بسرقة علا رشدي في أكتوبر

فريق بحث لضبط المتهمة
فريق بحث لضبط المتهمة بسرقة علا ىشدي،فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في البحث  عن خادمة اتهمتها  علا رشدي بسرقة 10 آلاف دولار.

وذلك من خلال فريق بحث مشارك فيه قوات مباحث الجيزة مع قوات الأمن العام تعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات التوصل للمتهم وضبطتها.

البداية كان بلاغ تلقاه مدير مباحث الجيزة من الفنانة علا رشدي تتهم مخدومتها  بسرقة 10 آلاف دولار، من شقتها بدائرة قسم شرطة تاني اكتوبر.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيق في اتهام والدة الفنانة علا رشدي لخادمتها بسرقة 10 آلاف دولار من شقتها

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام والدة الفنانة علا رشدي خادمتها بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار من شقتها بمدينة 6 أكتوبر.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهم، والتحقق من صحة الاتهام من خلال تتبع خط سير الخادمة ومراجعة كاميرات المراقبة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول يفيد بتلقي بلاغ من والدة الفنانة علا رشدي بتعرضها للسرقة.

وبالفحص، تبين أن البلاغ تضمن اتهام والدة الفنانة لخادمتها بالسرقة، حيث اكتشفت اختفاء مبلغ 10 آلاف دولار من منزلها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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