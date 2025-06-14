السبت 14 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

عرض فيلم شقو قريبًا على منصة شاهد

شقو، فيتو
شقو، فيتو

أعلنت منصة شاهد الرقمية عن حصولها على حقوق عرض فيلم الأكشن “شقو” الذي ظل متربعا على المركز الأول بالبوكس أوفيس المصري، بفارق كبير عن منافسيه من أفلام عيد الفطر 2024.

ويعرض الفيلم عبر منصة شاهد للمرة الأولى، عقب رفعه من دور العرض السينمائى، فيما تعمل الشركة المنتجة للعمل على تقديم جزء ثان من شقو عقب اكتساحه شباك التذاكر بمصر وقت عرضه.

فيلم شقو 2

ومن المقرر أن يستعرض الجزء الثاني من الفيلم التاريخ والتجارب لكل أفراد العمل، وعلى رأسهم يسرا، عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل.

 

 

فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

 

يشار إلى أن فيلم شقو هو أول عمل فني يجتمع من خلاله محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل بعد 6 سنوات من تقديم مسلسل جراند أوتيل، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2016، وحققوا من خلاله نجاحًا جماهيريًّا ساحقًا في العالم العربي.

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