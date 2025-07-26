السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

جالطة سراى يسعى لضم دوناروما مستغلا أزمته مع باريس سان جيرمان

دوناروما، فيتو
دوناروما، فيتو

دخل نادي جالطة سراي التركي، في قائمة الفرق المهتمة بضم جيانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا.

تعقد مفاوضات تجديد عقد دوناروما 

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" أن بطل الدوري التركي تقدم بعرض لضم دوناروما هذا الصيف، مستغلا تعثر المفاوضات بينه وبين النادي الباريسي بشأن توقيع عقد جديد.

وأضافت أن جالطة سراي أغرى الحارس الإيطالي الدولي، براتب ضخم في محاولة لإقناعه بالرحيل عن حديثة الأمراء.

من جانبها، أشارت شبكة "GFFN" أن أولوية دوناروما في الوقت الحالي، هي البقاء بصفوف الفريق الباريسي رغم تعثر المفاوضات بين الطرفين منذ فترة طويلة.

وينتهي تعاقد دوناروما (26 عاما) مع البي إس جي في صيف العام المقبل، علما بأنه انضم من ميلان الإيطالي في صيف 2021، في صفقة انتقال حر.

أندية كبيرة تسعى للتعاقد مع دوناروما 

ويتردد أيضا أن دوناروما محط اهتمام أندية أخرى هذا الصيف، أبرزها تشيلسي ومانشستر سيتي.

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