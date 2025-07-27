رئيس نادي كومو: أنهينا صفقة موراتا.. وهذا موقفنا من التعاقد مع ميسي

أكد مروان سوارسو، رئيس نادي كومو الإيطالي، أنه أتم الاتفاق على صفقة التعاقد مع المهاجم الإسباني المخضرم، ألفارو موراتا.

موراتا ينتقل إلى كومو الإيطالي

وصرح سوارسو عبر قناة "سكاي" اليوم الأحد: "صفقة موراتا جاهزة، لقد اتفقنا على كافة التفاصيل والبنود مع نادي إيه سي ميلان".

وأضاف: "لقد أنجزنا عملنا، وننتظر مناقشات بين جالطة سراي وميلان".

وكان موراتا قائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس أمم أوروبا "يورو 2024" انتقل من ميلان إلى الفريق التركي معارا في فبراير الماضي مع بند يسمح بانتقاله نهائيا مقابل 10 ملايين يورو.

موقف كومو من ضم ميسي

وتطرق رئيس نادي كومو أيضا للحديث عن إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي.

وقال: "التعاقد مع ميسي لا يبقى حلما على الإطلاق، إنه احتمال مستحيل".

وينتهي تعاقد ميسي مع ناديه الحالي بانتهاء منافسات الدوري الأمريكي بنهاية العام الجاري 2025.

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