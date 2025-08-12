على هامش ملتقى شرم الشيخ السابع، اتحاد شركات التأمين يطلق مسابقة بحثية كبرى

أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن إطلاقه "مسابقة عزة عارفين البحثية" التي تُعقد على هامش ملتقى شرم الشيخ السابع، والمقرر انعقاده في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2025 تحت عنوان:

"التأمين في ظل المتغيرات العالمية"

تهدف المسابقة إلى تشجيع البحث العلمي ودعم الكفاءات المتخصصة في قطاع التأمين، حيث تتناول البحوث المشاركة أحد الموضوعات التالية:

"الأخطار الناشئة المتشابكة: دور صناعة التأمين في بناء المرونة ومواجهة الأخطار المناخية والجيوسياسية والاقتصادية".

"فهم عملاء اليوم والغد: كيف يمكن لشركات التأمين تصميم المنتجات التي تلائم احتياجات وتوقعات جيل الألفية والجيل الفضي".

"مواجهة المستقبل: كيفية مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صناعة التأمين".

شروط المشاركة

ألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عامًا في 1 نوفمبر 2025.

ألا يكون البحث المقدم قد سبق له الفوز بأي مسابقة علمية أخرى.

أن يكون البحث مكتوبًا بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.

أن يكون البحث أصليًا وغير مقتبس، علمًا بأن الحد الأقصى للاقتباس 20٪

لا يسمح باشتراك البحوث التي سبق نشرها.

ألا يكون المتسابق قد فاز بإحدى جوائز مسابقة ملتقى شرم الشيخ للعام الماضي 2024.

أن يكون البحث موثقا علميا بالمراجع والمصادر.

لن يتم رد البحوث المقدمة للمسابقة للمشارك سواء فازت أم لا.

لا يسمح لموظفي اتحاد شركات التأمين المصرية بالمشاركة في هذه المسابقة.

شكل البحث

لا يزيد عدد صفحات البحث عن 15 صفحة ولا يقل عن 12 صفحة.

والخط المستخدم Times New Roman - حجم الخط 14، وتكون المسافة بين السطور 1.15 .

ويقدم البحث في شكل ملف Adobe Acrobat (PDF).

ويسمح باشتراك أكثر من باحث في كتابة البحث، ولا يسمح للمشاركين بتقديم أكثر من بحث، سواء كان المشارك منفردًا أو مشتركا مع باحث آخر.

يجب تقديم الملفات التالية إلكترونيًا:

البحث الرئيسي

يجب أن تحتوي رؤوس الصفحات و/ أو التذييلات على أرقام الصفحات وعنوان مختصر للورقة.

يجب ألا تحتوي أي صفحة من صفحات ملف البحث على اسم الباحث

ملخص Abstract:

يتكوّن من صفحة واحدة لا يزيد عن 150 كلمة.

بالنسبة للبحوث المقدمة باللغة العربية، يقدم الباحث ملفين للملخص، أحدهما بالعربية والآخر بالإنجليزية

ملف منفصل بالمعلومات الشخصية التالية:

عنوان البحث

اسم المشارك (ثلاثي)

تاريخ الميلاد

الدولة

موبايل

البريد الالكتروني

الشركة

آخر موعد للتقديم:

يجب إرسال البحوث إلكترونيًا بحد أقصى منتصف الليل (بتوقيت القاهرة) يوم 1 أكتوبر 2025 إلى اللجنة العلمية للمؤتمر عبر البريد الإلكتروني:

omnia.talaat@ifegy.net

مع إرسال نسخة إلى: manar.adel@ifegy.net وahmed.hamdy@ifegy.net

التحكيم والجوائز:

ستقوم لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء التأمين في مصر والعالم باختيار أفضل ثلاثة بحوث، ليتم الإعلان عن الفائزين يوم 31 أكتوبر 2025.

يحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على:

المركز الأول: 2500 دولار أمريكي

المركز الثاني: 2000 دولار أمريكي

المركز الثالث: 1500 دولار أمريكي

كما يحصل الفائزون على تسجيل مجاني للمؤتمر وإقامة مجانية خلال أيامه الرسمية، إلى جانب شهادات تقدير، مع مناقشة بحوثهم في إحدى جلسات الملتقى وتسليم الجوائز خلال الحفل الختامي، ونشر جميع البحوث الفائزة على الموقع الإلكتروني للملتقى، وسيتلقى الفائزون رسائل إلكترونية قبل بدء الملتقى بوقت كافٍ لبدء إجراءاتهم لحضور المؤتمر.

ويؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن “مسابقة ”عزة عارفين البحثية" تمثل منصة ملهمة لإبراز المواهب والأفكار الجديدة التي تسهم في تطوير صناعة التأمين، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التأمين وإعادة التأمين.

