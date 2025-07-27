"اتحاد شركات التأمين" يرصد دور التأمين في حماية التنوع البيولوجي

يُشكل الفقدان المُتزايد للتنوع البيولوجي تهديدًا كبيرًا للاستقرار البيئي والاقتصادي. ويمكن لقطاع التأمين أن يلعب دورًا مهمًّا في التصدي له بفضل خبرته في إدارة المخاطر والحماية المالية في المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

آليات حماية التنوع البيولوجي من خلال التأمين

وأشار اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أهمية التنوع البيولوجي للخطر بشكل مباشر نتيجة للعديد من التهديدات مثل تدمير البيئات الطبيعية، والاستغلال المفرط، والتلوث،، وتغير المناخ. ويمكن لقطاع التأمين مواجهة هذه التهديدات من خلال منتجات التأمين، وسياسات الاكتتاب، وتحفيز الاستثمارات.

منتجات التأمين

• التأمين المعياري (Parametric insurance): -يمكن لشركات التأمين تطوير وثائق تأمين معيارية توفر مدفوعات فورية تُستخدم في عمليات الترميم استنادًا إلى مؤشرات بيئية مُحددة مُسبقًا. على سبيل المثال، استُخدم التأمين المعياري لحماية الشعاب المرجانية في منطقة كوينتانا رو بالمكسيك، مما وفر تمويلًا سريعًا لترميم الشعاب المرجانية بعد أضرار الأعاصير.

• تأمين المسؤولية: يمكن لشركات التأمين تقديم تغطية للأضرار البيئية، مما يشجع الشركات على اتخاذ تدابير وقائية والالتزام باللوائح البيئية، مما يقلل من الأنشطة التي تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي.

سياسات الاكتتاب

يُمكن لممارسات الاكتتاب المستدامة التي تقوم على دمج تقييمات الأخطار البيئية في عمليات الاكتتاب أن تحفّز العملاء الذين يُطبّقون عملياتٍ مُراعيةٍ للتنوع البيولوجي. ومن خلال تقديم شروطٍ مُيسّرةٍ، مثل خصوماتٍ على أقساط التأمين، يُمكن لشركات التأمين تعزيز الممارسات المستدامة في مُختلف القطاعات.

تحفيز الاستثمارات

تأمين الاستثمارات (Securing investments): - يمكن تشجيع الاستثمارات في الاقتصادات القائمة على النظم البيئية من خلال تقليل أخطار الاستثمارات من خلال منتجات التأمين.

تيسير شهادات وتعويضات التنوع البيولوجي - يمكن لشركات التأمين دعم إنشاء أسواق لشهادات التنوع البيولوجي، مما يُمكّن الشركات من تعويض بصمتها البيئية من خلال الاستثمار في مشاريع الحفاظ على البيئة.

الاستثمار في مشاريع الحفاظ على البيئة: من خلال تخصيص الأموال لمبادرات تهدف إلى الحفاظ على البيئات الطبيعية واستعادتها، يمكن لشركات التأمين المساهمة في تعزيز سلامة النظم البيئية وقدرتها على الصمود.

دور التأمين في التخفيف من الأخطار الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي

يُسبب تراجع التنوع البيولوجي أخطارًا مادية وانتقالية ونظامية قد تُحدث اضطرابًا في الاقتصادات والمجتمعات. ويمكن لقطاع التأمين التخفيف من هذه الأخطار من خلال ما يلي:

منتجات التأمين:

حلول تأمينية معيارية: يمكن لشركات التأمين تقديم وثائق تأمين توفر مدفوعات فورية استنادًا إلى مؤشرات بيئية، لتسريع الاستجابة للكوارث مثل الفيضانات الناتجة عن إزالة الغابات أو فقدان الشعاب المرجانية.



- تأمين انقطاع الأعمال:

يتم تقديم التغطية للشركات المتضررة من الاضطرابات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل انقطاع سلسلة التوريد بسبب فقدان الموارد الطبيعية، بما في ذلك، على سبيل المثال، انهيار مصائد الأسماك أو فشل المحاصيل بسبب انخفاض أعداد الملقحات.



آليات الاستجابة السيادية المدعومة بالتأمين:

يمكن إنشاء خطط تأمين تقدم تمويلًا سريعًا للحكومات في أعقاب الكوارث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على تفشي أمراض الحيوان، واستعادة خدمات النظم البيئية، وبالتالي الحد من الأثر الاقتصادي طويل الأجل.



مجمعات الأخطار السيادية: يمكن لمجمعات الأخطار السيادية الإقليمية أو العالمية أن تساعد في تقاسم الأخطار المالية وزيادة القدرة على التعامل مع صدمات التنوع البيولوجي والمناخ، مما يزيد من قدرة الدول الأعضاء على تحمل التكاليف وإمكانية الحصول على التعويضات، مع تنسيق الاستثمارات في مجال مرونة النظم البيئية والحد من أخطار الكوارث الطبيعية.

سياسات الاكتتاب:

دمج تقييم الأخطار: يمكن لشركات التأمين دمج تقييمات مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ضمن معايير الاكتتاب لتحديد وإدارة التعرضات المحتملة المرتبطة بهذا الفقد. ويُتيح هذا النهج الاستباقي لشركات التأمين تعديل التغطية والأسعار بما يتناسب مع مستوى المخاطر.

إشراك العملاء: يمكن لشركات التأمين التعاون مع حملة الوثائق لوضع استراتيجيات لتخفيف المخاطر المرتبطة بالتنوع البيولوجي، مثل العقوبات التنظيمية، أو الأضرار التي تلحق بالسمعة، أو ندرة المواد الخام.



- تحفيز الاستثمارات:

السندات الخضراء واستثمارات الأثر البيئي:

يمكن توجيه رؤوس الأموال نحو أدوات مالية تموّل مشاريع الحفاظ على البيئة، مثل إعادة التشجير أو ترميم المواطن الطبيعية. وتدعم هذه الاستثمارات التحول نحو اقتصاد مستدام، مع تحقيق عوائد مالية في الوقت ذاته.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص:

يمكن لشركات التأمين التعاون مع الحكومات ومنظمات الحفاظ على البيئة لتمويل مشاريع التنوع البيولوجي واسعة النطاق، مثل إنشاء وإدارة المناطق المحمية، مما يضمن جهود الحفاظ على البيئة على المدى الطويل.

وعلى سبيل المثال استخدام بنوك البيئات الطبيعية، وهي مناطق محمية تُنشأ أو تُرمم لتوليد شهادات التنوع البيولوجي التي يمكن بيعها للمطورين الذين يحتاجون إلى تعويض آثارهم البيئية.

آليات التمويل المختلط: إن الجمع بين الأموال العامة والخاصة كأداة لتقاسم الأخطار بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يقلل من أخطار الاستثمار المرتبطة بمشاريع التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرة شركات التأمين على دعم مشاريع الحماية البيئية التي قد تكون محفوفة بالأخطار.

الآثار الإيجابية للتنوع البيولوجي على قطاع التأمين

ينبغي لشركات التأمين أن تنظر إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالها الأساسية، فالتنوع البيولوجي يوفر دفاعات أساسية تُسهم في التخفيف من الأخطار المادية والانتقالية والنظامية، مما يُعزز مرونة أسواق التأمين ويُقلل من الأخطار المالية طويلة الأجل.

الحد من الأخطار المادية:

تُسهم النُظُم البيئية السليمة في حماية الاستثمارات من الأخطار الكارثية وتعزز الاستقرار في الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر المالية وتقليل عدد المطالبات التأمينية.

الحد من الأخطار الكارثية: تُساهم الحواجز الطبيعية مثل أشجار المانغروف والشعاب المرجانية في تقليل طاقة اندفاع العواصف بشكل كبير، مما يحدّ من أضرار الفيضانات التي تلحق بالممتلكات الساحلية والبنية التحتية. أما تدهورها، فيؤدي إلى ارتفاع المطالبات التأمينية المتعلقة بأضرار الممتلكات، وتوقف الأعمال، وتكاليف التعافي من الكوارث.

الحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي: يدعم التنوع البيولوجي إنتاج الغذاء من خلال توفير خدمات أساسية مثل التلقيح، ومكافحة الآفات، وتحسين خصوبة التربة. وتُسهم النظم البيئية الفعالة في تقليل فشل المحاصيل، واستقرار الإنتاج، وخفض المطالبات التأمينية الزراعية.

إدارة الأخطار الانتقالية

يُعزز التنوع البيولوجي من قدرة شركات التأمين على التكيف مع التغيرات في اللوائح التنظيمية والأسواق والتقنيات وذلك من خلال:

تحسين دقة تقييم الأخطار: تُوفر النظم البيئية المستقرة ظروفًا بيئية أكثر قابلية للتنبؤ، مما يُسهّل عمليات نمذجة الأخطار بدقة وحساب الأقساط التأمينية بشكل أكثر دقة. وتواجه المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي اضطرابات أقل في إنتاج المحاصيل، وإمدادات المياه، وتكرار الكوارث، مما يُحسن أداء محافظ التأمين.

الامتثال للمعايير المتطورة: شركات التأمين التي تُدرج اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن سياساتها الاكتتابية واستثماراتها تكون في وضع أفضل للامتثال للتشريعات الجديدة وتلبية توقعات السوق المتزايدة، لا سيما تلك المرتبطة بأطر عمل مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي - كونمينغ مونتريال.

الحد من الأخطار النظامية:

يُسهم التنوع البيولوجي في دعم استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية مما يُقلل من حدوث اضطرابات شاملة في الأسواق:

تعزيز الصلابة المالية: يؤدي تدهور النظم البيئية إلى صدمات اقتصادية تؤثر في سلاسل الإمداد والصحة العامة والأسواق المالية. ويُساعد الحفاظ على التنوع البيولوجي في دعم الاستقرار الاقتصادي، مما يُبقي الأخطار ضمن حدود قابلة للتأمين ويحافظ على معقولية أسعار الأقساط التأمينية.

منع التدهور البيئي طويل الأجل: إن فقدان خدمات النظم البيئية مثل تنقية المياة، واحتجاز الكربون، وتنظيم الأمراض قد يؤدي إلى تفاقم الأخطار عبر مختلف قطاعات التأمين. ويُسهم التركيز الاستباقي على حماية التنوع البيولوجي في التخفيف من الأخطار النظامية، مما يضمن استدامة قطاع التأمين على المدى الطويل.

منتجات تأمينية مصممة خصيصًا لهذا الغرض، ومن أبرزها:-

تأمين الشعاب المرجانية – المكسيك: تم إطلاق أول وثيقة تأمين في العالم لحماية الشعاب المرجانية في منطقة كوينتانا رو، حيث توفر تغطية ضد الأضرار الناجمة عن الأعاصير. ويتم استخدام التعويضات الناتجة عن المطالبات لإصلاح النظام البيئي فى وقت سريع، مما يحد من الخسائر الاقتصادية ويحمي السياحة الساحلية.

التأمين الزراعي المعتمد على الطبيعة – كينيا والهند: تُدمج خدمات النظم البيئية، مثل التلقيح الطبيعي ومكافحة الآفات، ضمن تقييمات أخطار التأمين الزراعي، مما يُعزز من استقرار العوائد ويقلل المطالبات التأمينية.

التأمين على المحميات الطبيعية – نيوزيلندا وكوستاريكا: توفر بعض الوثائق تغطية تأمينية مخصصة للمناطق المحمية التي تعتمد على التنوع البيولوجي، وتُستخدم التعويضات الناتجة عن الكوارث الطبيعية في إعادة تأهيل تلك المناطق وضمان استمرارية خدماتها البيئية

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