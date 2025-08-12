السيسي: نسعى للبناء والتعمير والتنمية وليس الهدم والتدمير والتآمر

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر دائمًا تقف ضد التدخل في شئون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر علي أحد.

وأضاف السيسي: مصر تسعى للبناء والتعمير والتنمية ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال.

وشدد الرئيس السيسي على أن ملف المياه يمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، حيث بحثا سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

