"الأعلى للإعلام" يستدعي مسئول صفحة الكابتن مصطفى يونس عبر يوتيوب

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسئول عن إدارة صفحة الكابتن مصطفى يونس، عبر موقع يوتيوب، لجلسة استماع بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي.

جاء ذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

وكان النادي الأهلى قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الكابتن مصطفى يونس، مؤكدًا فيها أنه دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية.

كما تم نشر وبث تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماة مصطفى يونس.

