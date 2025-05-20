تطورات مفاوضات الزمالك مع مهاجم منتخب العراق

كثّف نادي الزمالك اتصالاته خلال الساعات الماضية مع إدارة نادي الشرطة العراقي من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي مهند علي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء لتدعيم خط الهجوم بصفقة قوية، في ظل الحاجة لمهاجم يتمتع بقدرات تهديفية عالية ويملك خبرات دولية.

مهند علي

وكشف مصدر داخل الزمالك أن مسؤولي النادي دخلوا في مفاوضات متقدمة مع اللاعب ووكيله، حيث أبدى مهند علي ترحيبه بالانتقال إلى الدوري المصري وخوض تجربة جديدة مع نادٍ كبير بحجم الزمالك، خاصة بعد متابعته للأجواء الجماهيرية الكبيرة والدعم الإعلامي الذي يحظى به الفريق.

ويُعد مهند علي من أبرز المواهب في الكرة العراقية، وسبق له خوض تجارب احترافية في الدوريين القطري والبرتغالي، كما يُعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب العراقي الأول.

من جانبه، أبدى نادي الشرطة العراقي مرونة مبدئية في التفاوض، لكن ما زالت هناك بعض التفاصيل المالية التي تحتاج إلى حسم، خاصة ما يتعلق بقيمة الصفقة ومدة التعاقد.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة قد تُقرب اللاعب من ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد.

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