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رياضة

وفاة شدراك يوسف نجم منتخب العراق والمعلق الرياضي

وفاة شدراك يوسف نجم
وفاة شدراك يوسف نجم منتخب العراق والمعلق الرياضي

غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء، اللاعب الدولي السابق والمعلق الرياضي الشهير شدراك يوسف، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة شدراك يوسف

وشارك شدراك يوسف، الذي وُلد عام 1942 في الحبانية بالعراق، مع منتخب العراق لكرة القدم في الفترة من 1965 إلى 1973، حيث خاض أكثر من 31 مباراة دولية، وسجل هدفين.

وكان له دور بارز في تحقيق منتخب "أسود الرافدين" لقب كأس العرب في عامي 1964 و1966، إضافة إلى مشاركته في نهائيات كأس آسيا عام 1972.

كما حصل على لقب أفضل لاعب في كأس العرب عام 1966.

وبعد اعتزاله اللعب عام 1975، اتجه يوسف إلى التدريب، حيث أشرف على عدة فرق، منها منتخب العراق النسوي لكرة القدم، قبل أن يعتزل التدريب عام 1979 ليبدأ مسيرة مميزة في التعليق الرياضي، حيث أصبح أحد أبرز الأصوات الإعلامية في الوسط الرياضي العراقي.

وعانى يوسف في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية، شملت ضعف البصر وصعوبات في المشي، كما خضع في عام 2022 لعملية جراحية لاستئصال جزء من الجهاز الهضمي بسبب إصابته بورم خبيث.

ورغم جهود العلاج داخل العراق بناءً على رغبة ذويه، توفي اليوم بعد معاناة طويلة.

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