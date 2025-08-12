جمع الأموال واختبار المخدر، نص التحقيقات في قضية سارة خليفة

حصل موقع “فيتو” على نص التحقيقات مع المنتجة الفنية والمذيعة سارة خليفة، و27 آخرين، بتهمة تصنيع وجلب المواد المخدرة.

وجاء في التحقيقات أن المتهمة سارة خليفة حتى الثالث قاموا بتأليف منظمة إجرامية غرضها تصنيع المواد المخدرة المخلقة بقصد الإتجار فيها عن طريق استيراد المواد المستخدمة في تصنيعها من الخارج، واستخدام آخرين لتصنيع وإنتاج هذه المواد المخدرة المزمع الإتجار فيها.

وأضافت أنه انضم إليهم باقي المتهمين، وهم على علم بالغرض من تجارة المواد المخدرة من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها.

وتولى المتهم الخامس إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها، حيث يقوم المتهمان الأول والثاني الموجودان خارج البلاد بشراء صفقات المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من الصين واستجلاب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث بها، وباقي أفراد المنظمة الإجرامية.

تولى المتهمة سارة خليفة جمع الأموال اللازمة

وأشارت إلى تولى المتهمة سارة خليفة جمع الأموال اللازمة لذلك، والسفر إلى خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة لتحقيق الأعمال المستهدفة منها، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين بإدخال المواد إلى البلاد، بينما يتولى من الخامس حتى السابع تخليق المخدر عن طريق تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقًا لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأول، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عن طريق تقديمها للآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر تمهيدًا لبيعها، وكان ذلك كله داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس كي يتم تصنيع المخدر فيها ثم التعبئة داخل أكياس أعدوها خصيصا لذلك عن طريق المتهمات من الثامنة حتى الحادية عشر ثم تخزينها، حيث يتولى المتهمون من الثاني عشر حتى السابع عشر هذا الأمر ثم نقلها لترويجها عن طريق المتهمين من الثامن عشر حتى العشرين على المتجرين فيها، والمتعاطين لتلك المواد المخدرة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.