الثلاثاء 12 أغسطس 2025
من العداء إلى الملجأ الآمن

الداخلية غيرت الصورة مع الناس

لفترة طويلة، كان هناك حاجز نفسي كبير بين قطاع واسع من الناس ووزارة الداخلية.. البعد عن الداخلية غنيمة، كانت جملة متداولة تعكس حالة من القلق والتوتر في العلاقة، لكن في الأيام الماضية، شهدنا تحولًا ملحوظًا يكسر هذا الحاجز ويغير الصورة النمطية تمامًا.


لم تعد وزارة الداخلية مجرد جهة أمنية، بل أصبحت ملجأً آمنًا يلجأ إليه الجميع إذا حدث لهم مكروه أو رأوا أي شيء خارج عن القانون، الأهم من ذلك، أن الوزارة أصبحت متفاعلة بشكل غير مسبوق مع بلاغات الناس، وخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.. وتلك توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الفيسبوك يتحول إلى غرفة عمليات كبرى

الفيديوهات المخلة، البلطجة، تعاطي المخدرات، وحتى التحرش.. كل هذه القضايا التي كانت تثير قلق الناس، أصبح أول ما يفكرون فيه هو صفحة وزارة الداخلية على الفيسبوك.. وهذا ليس من فراغ، بل لأنهم وجدوا استجابة حقيقية.

والأجمل من كده، إن الوزارة مش مجرد بتستقبل البلاغات، لا، ده فيه تفاعل غير عادي.. خلال ساعات قليلة، بتشوف أخبار القبض على المخالفين، وبيتم التعامل مع كل شكوى بجدية وسرعة.. وده اللي خلى الناس تثق في الصفحة وفي الوزارة بشكل كبير.

خلف الكواليس.. خلية نحل تعمل على مدار الساعة

السر في التغيير ده يرجع لفريق عمل جبار، بقيادة اللواء ناصر محي الدين، مساعد اول الوزير للإعلام والعلاقات، واللواء منتصر فتحي، مدير الإدارة العامة للإعلام. المجموعة دي، ومعاها كل ضباط الإدارة، والنظم بقطاع الاعلام، بيشتغلوا زي خلية النحل، متابعين كل كبيرة وصغيرة على مدار الـ 24 ساعة.


لما تقرا التعليقات على الصفحة، بتلاقي كلها إشادة وتقدير للمجهود الجبار اللي بيتعمل. الناس بتحس إن صوتها وصل، وإن فيه جهة قوية بتحميها وبتدافع عنها.

مفهوم جديد لوزارة الداخلية

التغيير ده مش مجرد تحول في التعامل مع السوشيال ميديا، ده تغيير في المفهوم السائد عن الداخلية. من كونها جهة أمنية رسمية بتنفذ القانون، إلى جهة قريبة من الناس، بتحمي أمنهم وبتسمع مشاكلهم وبتتفاعل معاها.

الداخلية تدمر أوكار الإرهاب.. ضربة استباقية تحمي الأرواح

الداخلية ترصد وتتحرك.. أمنك يبدأ من الشارع الرقمي

الآن، العلاقة بين الداخلية والمواطن أصبحت أكثر انفتاحًا وفاعلية، وأصبحت صفحة الوزارة على الفيسبوك هي الدليل الحي على هذا التغيير الإيجابي.. هل سيستمر هذا التغيير في المستقبل؟ المؤشرات كلها بتقول نعم.

