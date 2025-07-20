الداخلية تدمر أوكار الإرهاب.. ضربة استباقية تحمي الأرواح

لم تكن خطط الإرهابيين لتمر مرور الكرام، فبفضل يقظة الأجهزة الأمنية، سقطت محاولة إجرامية جديدة كانت تستهدف أمن واستقرار الوطن.. وزارة الداخلية، في عملية نوعية، نجحت في إحباط مخطط إرهابي دبرته حركة حسم الإرهابية، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، كانت تهدف إلى زعزعة الأمن وتهديد حياة المواطنين.

خيوط المؤامرة.. من تركيا إلى صحاري الحدود

كشفت معلومات دقيقة تلقاها قطاع الأمن الوطني عن تحركات مشبوهة لقيادات حركة حسم الهاربة في تركيا. هؤلاء القادة كانوا يخططون لإحياء نشاطهم الإجرامي وشن هجمات تستهدف منشآت حيوية وأمنية.

ولتنفيذ هذا المخطط، دفعوا بأحد عناصرهم المدربة عسكريًا في إحدى الدول المجاورة، ليتسلل إلى البلاد بطرق غير شرعية. تزامنًا مع هذا التسلل، نشرت الحركة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تدريبات لعناصرها في منطقة صحراوية مجاورة، مهددين بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

وجوه خلف الإرهاب.. من هم قادة حسم المحكوم عليهم؟

بجهود مكثفة وتنسيق عالٍ بين قطاع الأمن الوطني والجهات الأمنية، تم تحديد هوية قادة حركة حسم الرئيسيين المتورطين في هذا المخطط الإجرامي. إنهم أسماء معروفة في سجل الإرهاب، ومحكوم عليهم في قضايا خطيرة:

يحيى السيد إبراهيم محمد موسى: أحد مؤسسي حركة حسم والمشرف على هيكلها المسلح. محكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، وبالسجن المؤبد في محاولة استهداف شخصيات هامة ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق.

محمد رفيق إبراهيم مناع: محكوم عليه بالسجن المؤبد في محاولة استهداف شخصيات هامة، وتزوير محررات رسمية لعناصر الإخوان الهاربة.

علاء علي علي السماحي: محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا تشمل محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، واستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، ومحاولة استهداف شخصيات هامة.

محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ: محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا محاولة استهداف شخصيات هامة، ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق.

علي محمود محمد عبد الونيس: محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، وبالسجن 15 عامًا في قضية كتائب حلوان، و10 أعوام في محاولة استهداف شخصيات هامة.

مواجهة دامية.. مصرع إرهابيين واستشهاد مواطن

في إطار المتابعة الدقيقة، تم رصد تسلل الإرهابي أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية. هذا الإرهابي محكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف خفراء نظاميين بالشرقية، وبالسجن المؤبد في اغتيال أمين الشرطة علي أمين، ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق.

اتخذ غنيم من شقة بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا للاختباء، تمهيدًا لتنفيذ مخططه الإرهابي بالاشتراك مع عنصر آخر يدعى إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، المطلوب في قضية محاولة استهداف شخصيات هامة.

بعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا، داهمت القوات وكر الإرهابيين. بادر الإرهابيان بإطلاق النار بشكل عشوائي ومكثف تجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، مما اضطر القوات للتعامل معهما بحسم.

أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما، وللأسف، استشهاد مواطن تصادف مروره بمكان الواقعة متأثرًا بإصابته. كما أصيب ضابط من أفراد القوة أثناء محاولته إنقاذ المواطن.

رسالة حاسمة.. صمود بوجه الإرهاب

تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي بكل قوة لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية وكل من يدعمها، والتي تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد. هذه العملية النوعية تعد رسالة واضحة بأن مصر لن تتهاون في حماية أبنائها وأراضيها من أي تهديد إرهابي.

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