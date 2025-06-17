الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

المشدد 3 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق أبو العلا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابى بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق أبو العلا.

 

واعترف المتهمان بالاستيلاء على أموال المواطنين فى بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية، لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

 

وكشفت التحقيقات عن ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع")، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

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