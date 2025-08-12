محافظ الدقهلية يحيل المدير الإداري بمستشفى الجلدية بالمنصورة للتحقيق (صور)

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة المدير الإداري بمستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة للتحقيق بسبب تقصيره في الإشراف على مهام العمل الموكلة إليه، وأكد أنه لا مجال لأي تقصير أو تقاعس خاصة فيما يخص القطاع الصحي الذي يهم صحة وسلامة المواطنين.

إحالة المدير الإداري بمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق لتقصيره في أداء مهام العمل

كما وجه محافظ الدقهلية بإعادة تنظيم العمل داخل المستشفى لمنع التكدس وضمان تقديم الخدمة الطبية لكل مريض بجودة أعلى وأسرع وقت.

وجاءت تلك القرارات بناء على التقرير المعروض من الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، على اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

استمرار المتابعة الميدانية للخدمات الطبية والعلاجية

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد كلف وكيل وزارة الصحة، باستمرار المتابعة الميدانية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في المستشفيات والوحدات الصحية وطب الأسرة، وبذل كل الجهود لتلبية احتياجات المرضى والمترددين وتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، وذلك بالتنسيق مع وزير الصحة.

وفي هذا السياق قام وكيل وزارة الصحة، بالمرور، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأجرى زيارة تفقدية لـمستشفى الجلدية والجذام، شملت تفقد جميع عيادات المستشفى، شباك التذاكر، المعمل، والمبنى الملحق المقرر إزالته لتطويره، حيث أكد حرصه على متابعة كافة جوانب العمل لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، وخلال متابعة سير العمل، استدعى مدير المستشفى إلى ديوان المديرية لعدم تواجده أثناء الزيارة.

وكلف وكيل المديرية بوضع رؤية واضحة لرفع كفاءة المبنى وتطوير الخدمات، تتضمن إعادة تنظيم خط سير المرضى داخل المستشفى لمنع التكدس وضمان تقديم الخدمة الطبية لكل مريض بجودة عالية وفي الوقت المناسب، كما تفقد وكيل الوزارة صيدلية المستشفى، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في الأدوية.

يُذكر أن مستشفى الجلدية والجذام تعد من المراكز الطبية الحيوية في المحافظة، حيث تقدم خدمات متخصصة لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة، مثل الجذام والصدفية، إلى جانب الرعاية الصحية في مختلف تخصصات الأمراض الجلدية، ويضم المستشفى 5 عيادات تخصصية تخدم الأطفال والرجال والنساء، إضافة إلى خدمات العلاج بالليزر، الكي، علاج الجذام، والأشعة فوق البنفسجية، فضلًا عن معامل طبية متطورة وصيدلية مجهزة، وتستقبل المستشفى نحو 6500 حالة يوميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.