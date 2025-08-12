الفدائي يستنجد بالنادي الأمريكي، تطور جديد في أزمة وسام أبو علي

تواصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي مع مسئولي نادي كولومبوس كرو الأمريكي من أجل مطالبته بتسريع عملية تحويل القسط الأول من صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي حتى يتسنى له السفر بعد إرسال بطاقته الدولية وأيضا إنهاء تأشيرة أمريكا، وذلك قبل إغلاق باب القيد في أمريكا يوم ٢١ أغسطس الجاري.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز وذلك بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات امس.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في التاسعة مساء يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.