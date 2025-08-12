الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

ننشر السيرة الذاتية للدكتور أشرف مهران عميد هندسة جامعة مصر للمعلوماتية الجديد

د. أشرف مهران
د. أشرف مهران

 وافق مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية على اختيار الدكتور أشرف مهران عميدا لكلية الهندسة بالجامعة.

ووجه الدكتور أحمد حمد القائم بعمل رئيس جامعة مصر للمعلوماتية التهنئة للدكتور أشرف مهران.

 

السيرة الذاتية لعميد هندسة مصر للمعلوماتية الجديد

 وقدم الدكتور أشرف مهران مساهمات كبيرة في المجال الأكاديمي، منذ حصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة "شيفيلد" البريطانية عام 2003، حيث بدأ مسيرته الأكاديمية عضوا في هيئة تدريس الكلية الفنية العسكرية.

تدرج مهران في المناصب الأكاديمية حتى وصل إلى منصب نائب مدير الكلية الفنية العسكرية، وقام بالتدريس لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا في العديد من الجامعات المصرية، وأشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه، ونشر العديد من الأبحاث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمؤتمرات الدولية والمجلات العلمية المرموقة. 

وعمل الدكتور أشرف باحثًا زائرًا في كل من جامعة كالجاري الكندية وجامعة ولاية أوهايو الأمريكية. 

وتقديرًا لإسهاماته المتميزة في هذا المجال، تم انتخابه عضوًا رفيع المستوى من قبل المعهد العالمي لمهندسى الكهرباء والإلكترونيات.

