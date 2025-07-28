مطار أكتوبر يستضيف النسخة 9 لمسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية للابتكار

انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة التاسعة من الأسبوع العلمي الدولي الكلية الفنية العسكرية، من داخل مطار أكتوبر، وذلك ضمن انطلاقة مميزة استُهلّت بعروض طيران نفذها طلاب من 17 جامعة عربية وواحده أجنبية، في إطار برنامج علمي يمتد لعدة أيام، يشهد المطار جانبا منه لمدة يومين.



النسخة التاسعة من الأسبوع العلمي الدولي للكلية الفنية العسكرية

وتتضمن الفعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية (جائزة الفريق/ إبراهيم سليم)، والمؤتمر الدولي التاسع لبحوث وابتكارات طلاب مرحلة البكالوريوس، إلى جانب المعرض العلمي السنوي، حيث شهد اليوم الأول تفاعلا واسعا من الحضور، واهتماما ملحوظا بما قدمه الطلاب من مشروعات هندسية مبتكرة وعروض جوية مبهرة تعكس قدراتهم التقنية والعملية.

حضر الفعاليات عدد من القيادات في قطاع الطيران والبحث العلمي، في بالكلية الفنية العسكرية، إلى جانب ممثلي الجامعات المشاركة والجهات الراعية.

ويحظى الحدث هذا العام برعاية مجموعة من المؤسسات البارزة، من بينها الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، الشركة القابضة للمطارات، شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS)، شركة تكنولوجيا المنشآت المالية (e-Finance)، وشركة هواوي، إلى جانب دعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية.

استضافة الفعاليات الدولية التي تجمع بين العلم والطيران

وتُختتم الفعاليات المقامة بمطار أكتوبر غدا، وسط متابعة واسعة، وتقدير للجهود المبذولة في دعم الابتكار وتبادل الخبرات العلمية بين شباب الجامعات الهندسة المصرية وأخرى أجنبية.

ويعكس تنظيم هذا الحدث وما شهده من تعاون لوجستي وتنظيمي كبير، حرص وزارة الطيران المدني على دعم المبادرات العلمية، وفتح المجال أمام استضافة الفعاليات الدولية التي تجمع بين العلم والطيران، في إطار رؤية تستهدف تعزيز الدور المجتمعي للمطارات المصرية وربطها بمسارات التنمية والتعليم والابتكار.

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