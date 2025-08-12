بحضور أشرف زكي وسامي مغاوري، مسرح السامر يستقبل ثاني ليالي "حب من طرف حامد"

شهد مسرح السامر بالعجوزة، ثاني ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد"، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

حضر العرض الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان سامي مغاوري، الفنان سامح بسيوني، والمخرجان عمر زهران ومحمد جبر، إلى جانب عدد من المثقفين والمسرحيين والإعلاميين.

مسرحية حب من طرف حامد

العرض من تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي، وأحداثه مستوحاة من المسرحية الفرنسية الشهيرة "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب بيير دي ماريفو، حيث قدمت بمعالجة جديدة في إطار غنائي استعراضي، يعتمد على تبادل الأدوار بين الشخصيات، بما يضفي طابعا كوميديا ومفارقات مشوقة.

فريق مسرحية حب من طرف حامد

"حب من طرف حامد" بطولة: ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبد العزيز، أميرة عبد الرحمن، علي شندي، وأدهم صفوت.

ألحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبد المجيد، استعراضات رضا كامبا، ماكياج رانيا صابر، إضاءة أحمد أمين، المخرج المنفذ محمود بغدادي، ومساعدو الإخراج محمود شوقي، سلمى سيد، ندى، إسلام جامبو، محمد عز العرب، وأحمد البغدادي.

