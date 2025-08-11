بحضور اللبان، انطلاق عرض "حب من طرف حامد" على مسرح السامر (صور)

شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء الأحد، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن فعاليات وزارة الثقافة، وسط حضور جماهيري كبير.

عرض حب من طرف حامد

حضر العرض اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومحمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وإيمان حمدي، مدير عام المهرجانات، ومحمد جابر، مدير مسرح السامر، والمخرج محمد الطايع، ولفيف من المبدعين.

العرض من تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي، وتستند أحداثه إلى المسرحية الكوميدية الشهيرة "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي بيير دي ماريفو، حيث تدور في إطار غنائي استعراضي يعتمد على تبادل الأدوار بين الشخصيات، مما يخلق مواقف كوميدية ومفارقات مشوقة.

اللبان يشيد بالمستوى الفني والأداء التمثيلي

وأعرب اللواء خالد اللبان، عن سعادته بالعرض، مشيدا بالمستوى الفني والأداء التمثيلي الذي عكس روح الإبداع والتعاون بين فريق العمل، مؤكدا أن الهيئة حريصة على دعم مثل هذه الأعمال بما يسهم في جذب الأجيال الجديدة إلى المسرح.

وأكدت المخرجة سهى العزبي، عضو فرقة السامر المسرحية، أن العمل قدم في وقت قياسي، وتمت الاستعانة بعدد من الشباب الموهوبين، مع تقديم معالجة جديدة تناسب روح العصر وتعكس أجواء السوشيال ميديا والأحداث الراهنة، مع الحفاظ على جوهر النص الأصلي.

الفنان ميدو عادل

من جهته، أوضح الفنان ميدو عادل أن العمل يعد من أقرب الأعمال إلى قلبه، مشيدا بأجواء الود والمحبة التي جمعت فريق العمل، مما انعكس على الأداء، مؤكدا أن الجميع قدم العرض بحماسة وحب.

فريق مسرحية حب من طرف حامد

يشارك في بطولة العرض: ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبد العزيز، أميرة عبد الرحمن، علي شندي، وأدهم صفوت.

ينفذ العرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإنتاج فرقة السامر المسرحية بإدارة محمد النبوي، ألحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبد المجيد، استعراضات رضا كامبا، ماكياج رانيا صابر، إضاءة أحمد أمين، مخرج منفذ محمود بغدادي، بمشاركة مساعدي الإخراج: محمود شوقي، سلمى سيد، ندى، إسلام جامبو، محمد عز العرب، وأحمد البغدادي.

ويستمر العرض على خشبة مسرح السامر لمدة أسبوعين متتاليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.