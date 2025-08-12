الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

فقدت أسعار الذهب نحو 20 جنيها خلال الأسبوع الماضى داخل الأسواق المحلية.

وكانت أسواق الذهب شهدت حالة من التذبذب في البورصة العالمية مع اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض بعض الرسوم الجمركية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5234 جنيهًا “بيع”، 5205 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4580 جنيهًا “بيع”، 4555 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3925 جنيهًا “بيع”، 3904 جنيهات “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  36640 جنيهًا “بيع”، 36440 جنيهًا “شراء".

 

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد تُقدم فهمًا أعمق لمسار خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3354.91 دولارا للأونصة، اعتبارا من الساعة 04:53 بتوقيت جرينتش. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر عند 3405.40 دولارا.

وانخفض الذهب بنسبة 1.6% يوم الإثنين، بينما انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 2%، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لن يتم فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 37.88 دولارا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 1330.25 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1145.47 دولار.

