دراسة حديثة تحذر من هذه الأطعمة: تسبب سرطان الرئة

كشفت دراسة جديدة عن وجود بعض الأطعمة التى قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ووفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة BMJ، فإن نظامًا غذائيًا مُعينًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبةٍ تقارب 41%.

النظام الغذائي وسرطان الرئة

ووفقا للاحصائيات العالمية فإن هناك 2.48 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان الرئة، منها 1.8 مليون حالة وفاة، وكان السرطان السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم، وبينما تؤثر بعض عوامل نمط الحياة على خطر الإصابة بسرطان الرئة، فإن للنظام الغذائي دورًا رئيسيًا بحسب Times of india.

وجدت الدراسة أن تناول كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة (UPF) قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرئة. ورغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه العلاقة، اقترح الخبراء تقليل تناول الأطعمة فائقة المعالجة لتخفيف العبء العالمي لسرطان الرئة.

ترتبط الأطعمة فائقة المعالجة بالعديد من الأمراض المزمنة وتخضع هذه الأطعمة لخطوات معالجة صناعية متعددة، وتحمّل بالمواد المضافة، وعادةً ما تكون جاهزة للأكل أو مسخنة.

لفهم العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وسرطان الرئة، حلل الباحثون بيانات من تجارب فحص سرطان البروستاتا والرئة والقولون والمستقيم والمبيض (PLCO) الأمريكية، والتي شملت أكثر من 155,000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 55 و74 عامًا.

من بين هؤلاء، أكمل 101,732 شخصًا استبيانات غذائية وشاركوا في الدراسة.

بناءً على عاداتهم الغذائية، صنفت الأطعمة إلى: غير مُصنّعة أو مُصنّعة بشكل طفيف؛ تحتوي على مكونات طهي مصنعة؛ مصنعة؛ ومصنعة بشكل فائق.

الأطعمة المسببة لسرطان الرئة

ركز الباحثون بشكل خاص على الأطعمة غير المُصنّعة (UPF) التي تشمل الكريمة، بالإضافة إلى الجبن الكريمي، والآيس كريم، والزبادي المجمد، والأطعمة المقلية، والخبز، والمخبوزات، والوجبات الخفيفة المُملحة، والمكرونة سريعة التحضير، والحساء والصلصات الجاهزة، والسمن النباتي، والحلويات، والمشروبات الغازية، ومشروبات الفاكهة المحلاة، والهامبرغر، والهوت دوغ، والبيتزا الجاهزة.

بلغ متوسط استهلاك الشخص اليومي من منتجات الألبان ما يقارب ثلاث حصص.

وتمثلت هذه الحصص في لحوم الغداء (11%)، والمشروبات الغازية قليلة الدسم أو التي تحتوي على الكافيين (أكثر بقليل من 7%)، والمشروبات الغازية منزوعة الكافيين (حوالي 7%).

على مدار فترة متابعة متوسطة امتدت 12 عامًا، تم تشخيص 1706 حالة جديدة من سرطان الرئة، بما في ذلك 1473 حالة من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة و233 حالة من سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة

كان الأشخاص الذين استهلكوا كميات أكبر من منتجات الألبان أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة 41% مقارنةً بمن كانوا في الربع الأقل، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة بنسبة 37%، وأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة بنسبة 44%.

والأسوأ من ذلك، أنه على مدار العقدين الماضيين، ازداد استهلاك منتجات الألبان غير المأكولة بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن مستوى التنمية أو الوضع الاقتصادي.

وقد يكون هذا الارتفاع في استهلاك منتجات الألبان غير المأكولة قد أدى إلى زيادة عالمية في معدلات السمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات التمثيل الغذائي، والسرطان، والوفيات، حيث تعد هذه الأطعمة عوامل خطر مؤكدة لهذه الحالات، وفقًا للباحثين.

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