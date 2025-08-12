الثلاثاء 12 أغسطس 2025
وزارة التموين ناعية علي المصيلحي: كان قامة وطنية بارزة ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة

الدكتور علي المصيلحي،
الدكتور علي المصيلحي، فيتو
نعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقالت وزارة التموين في بيان لها: لقد كان الفقيد قامة وطنية بارزة، ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة، حيث أسهم خلال فترة توليه المسؤولية في تطوير منظومة التموين وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وبذل جهودًا مخلصة لخدمة الوطن وأبنائه.

 

وتقدم الدكتور شريف فاروق بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

 

الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور علي المصيلحى وزير التموين علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وفاة الدكتور علي المصيلحي

