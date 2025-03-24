القصة الكاملة لإصابة علي المصيلحي بسرطان الرئة.. أول ظهور لوزير التموين يثير الجدل.. آلامه بدأت بالصداع وانتهت بصدمة المرض.. والنشطاء: ملامحه متغيرة ربنا يشفيه

تصدر اسم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أول ظهور له، أمس الأحد، في لقاء مع أبناء بلدته في الشرقية، والذي كشف فيه عن إصابته بمرض "السرطان"، وتفاصيل معاناته مع المرض.

حكاية علي المصيلحي مع مرض السرطان

وأثارت ملامح وزير التموين السابق علي المصيلحي، حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن الصدمة لعدم تعرفهم في البداية بالوزير السابق، مؤكدين أن ملامح شكل على المصيلحي تغيرت في أقل من أشهر، وبدا عليه الإرهاق والتعب، معبرين عن دعمهم لوزير التموين السابق في مرضه ودعائهم له بالشفاء.

علي مصيلحي في أمسية أبو كبير الدينية، فيتو



وأثارت إصابة الدكتور على المصيلحي بمرض سرطان الرئة منذ نحو 6 أشهر، حالة من التعاطف بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدأوا في تداول قصة الوزير السابق وتفاصيل معاناته مع المرض، كما كشفها المصيلحي.

وأشار النشطاء إلى معاناة الدكتور علي المصيلحي مع مرض السرطان، مؤكدين أن المرض ظهر على ملامحه في لقاء مع أبناء بلدته في الشرقية، حيث يعاني من مرض سرطان الرئة، ورحلته مع العلاج كانت مؤلمة.

بداية حكاية الدكتور علي المصيلحي المؤلمة ظهرت في أمسية دينية أقيمت بمركز شباب أبو كبير بالشرقية، حيث ظهر علي المصيلحي بملامح متعبة ووجه كانت تغطيه الكمامة الطبية، وبدأ الناس في التساؤل، ليبدأ الدكتور علي المصليحي في سرد تفاصيل حكايته المؤلمة مع مرض السرطان الرئة منذ نحو 6 أشهر.

تفاصيل إصابته وزير التموين السابق بسرطان الرئة

بدأ الدكتور علي المصيلحي، في الكشف عن تفاصيل إصابته بمرض سرطان الرئة، ورحلته مع العلاج، الأمر الذي أصاب الجميع بحالة من الحزن، حيث قال: "كان عندي صداع في آخر أسبوع من شهر أكتوبر الماضي، وعندما رأني "عديلي"، قال لي شكلك مش مظبوط قولتله عندي صداع، قالي أخدت حاجة قولتله أنا عمري ما جالي صداع، قالي خد قرص بنادول".

الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق، فيتو



لم يكن قرص البنادول مجدي، حيث استطرد علي المصيلحي في سرد تفاصيل معاناته، فقال: "بعد فترة لم يتم شفائى من الصداع، فذهبت مع عديلي لصديقه الدكتور أحمد جميل الشرقاوي أستاذ جراحة في القصر العيني، بعدها كلمني وقالي حجزتلك في مستشفى أعصاب بأكتوبر، هنروح نعمل الأشعة على المخ"

بدأ الدكتو علي المصيلحي يشعر بالخوف، وباغت الطبيب بسؤال "ليه يا دكتور؟"، فرد عليه الطبيب "أنا شاكك يكون عندك جلطة في المخ لأن اتزانك مش مضبوط"

بعد عمل الأشعة، قال رئيس القسم للدكتور علي المصيلحي "هتستنى معانا شوية علشان محتاجين محاليل، لأن الغشاء الذي يغطي خلايا المخ فيها مياه بين الغشاء والجمجمة، وبدأت المياه تضغط على المخ".

الأشعة تكشف إصابة الوزير بالسرطان

في البداية أظهرت الأشعة "وجود رشح في المخ، وتبين وجود ورم في الفص بالرئة اليمنى"، وهنا طلب الطبيب من علي المصيلحي أن ينتظر في المستشفى، ويتم تركيب محاليل له وتاخد محاليل له، وأيضًا فاجأوه بأن سيتم استشارة الأطباء المتخصصين في الأورام.

الدكتور علي المصيلحي في الأمسية الدينية، فيتو

وهنا بدأت الأفكار تجوب في رأس الدكتور علي المصيلحي، الذي قال: "عملت مسح ذري، بعد أخذ عينه من الغدد الليمفاوية على المخ، علشان يحددوا بالظبط الخلايا، والأشعة خدت حوالي ساعتين".

وكانت الصدمة التي حكاها الدكتور على المصيلحي، وزير التموين السابق، حيث قال: "وجدوا في العينة إن طبيعة الكانسر الموجود فيها هو نفسه الموجود في الرئة، والدكتور حسن أستاذ الأورام في جامعة القاهرة، قال نبتدي ببروتوكول العلاج الكيماوي، بـ6 جلسات، والجلسة مدتها 3 أسابيع، وتبدأ في المستشفى، وبعد كدا في البيت".

أما معاناته مع العلاج الكيماوي، فقد حكى علي المصيلحي تفاصيلها، حيث قال: "عيب العلاج الكيماوي إنه بيقرفك، وعن نفسي مبحبش حد يقرفني، إنما يبقى غثيان وإحساس بالقئ، ومفيش أي حاجة ليها طعم، وإحساس وحش جدًا إنك متكونش حاسس بطعم أي حاجة، ومش عايز تأكل ولا تشرب، والموضوع كله بالذات أول 3 أو 4 أيام، لأن بعد الأسبوع الأول يبتدي يبقى معقول، وبعد كدا تبقى أحسن، وآخر 3 أسابيع تبقى عادي، وبتقلل مناعة الجسم.."

واستطرد على المصيلحي قائلًا: "الدكتور بعدها في الأشعة تفاجأ ولقى النتائج ممتازة، وقال مكنتش متخيل النتائج تكون بهذا الشكل، و"ربنا كريم" الحمد لله"."

حكاية علي المصلحي مع السرطان تثير الجدل

أثارت حكاية الدكتور علي المصيلحي ومعاناته مع مرض السرطان ردود أفعال واسعة بين نشطاءمواقع التواصل الاجتماعي، الذين أخذوا في الدعاء له بالشفاء، وركزوا على ملامحه التي تغيرت بشكل كبير، كما أنهم تصدوا لمن حاول التشفي أو الشماته في مرض الوزير السابق.

حكاية علي المصيلحي مع سرطان الرئة، فيتو



وعلق البلوجر طارق علي قائلًا: "صمد وقاوم.. الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق كشف تفاصيل إصابته بـ السرطان.. وأكد خضعت للعلاج الكيماوي ومحدش توقع نجاتي منه حتى الأطباء"

وقال البلوجر سالم عبد الله: "الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق كشف تفاصيل إصابته بالسرطان بحكاية بسيطة جدًا، فقال: كان يوم جمعة وصحيت الصبح كان عندي صداع وخدت قرصين بنادول بعد ما خدتهم الصداع لسه هو هو، فراح عديلي لأستاذ جراحة في القصر العيني لقوا في الفص في الرئة اليمنى ورم، ورشح في خلايا المخ، وقالوا لازم تستنى وتاخد محاليل ونشوف دكاترة متخصصين في الأورام عيب العلاج الكيماوي إنه بيقرفك، وأنا عن نفسي مبحبش حد يقرفني، إنما يبقى غثيان وإحساس بالقيء، ومقرف، ومفيش أي حاجة ليها طعم"

أما البلوجر مجدي حماد فقال: "شفاه الله وعافاه اللهم اشف مرضانا أجمعين اللهم امين يارب العالمين"

ودعا له البلوجر عبد الله محمد ضاوي فقال: "لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ربنا يشفيه ويعفو عنه وعن جميع مرضانا ومرضى المسلمين"

ملامح علي المصيلحي متغيرة ربنا يشفيه

وعلق البلوجر زاهد توفيق، فقال: "د. علي المصيلحي وزير التموين السابق في مواجهة مع السرطان! في لقاء مؤثر مع أبناء بلدته في الشرقية، ظهرت على الدكتور علي المصيلحي ملامح المرض، ليُكشف عن معركته الشرسة ضد السرطان!.. المصيلحي يخضع حاليًا لجلسات العلاج الكيماوي، بعدما بدأ معه المرض بصداع مزمن منذ شهور، قبل أن تتضح الصورة كاملة!"

وزير التموين السابق علي المصيلحي، فيتو



وقال البلوجر محمود حسنى "معقول ده علي المصيلحى؟.. ربنا يشفيه"

وردت البلوجر مروة صلاح فقالت: "لا حول ولا قوة إلا بالله. لا داعي للشماته في المرض والموت. ربنا يشفيه ويعافيه يارب العالمين."

أما البلوجر أحمد القطعاني فعلق قائلًا: "أنهكه التعب وغير ملامحه، وفي ظهوره الأول ظهر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الأسبق بعد رحلة علاج قاسة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما معالي الوزير شفاك الله وعافاك من كل سوء يارب العالمين"



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