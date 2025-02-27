الصحة تحذر من 3 أسباب للإصابة بسرطان الرئة

حذرت وزارة الصحة من أسباب الإصابة بسرطان الرئة التي يجب تفادي هذه الأسباب وتجنبها لمنع الإصابة بسرطان الرئة.

أهم أسباب سرطان الرئة

تضمنت أهم أسباب سرطان الرئة:

١-تدخين السجائر والتدخين السلبي.

٢-التعرض للإشعاع.

٣-التعرض للتلوث.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفاة بسبب السرطان على مستوى العالم، حيث كان مسؤولًا عن حوالي 1.8 مليون حالة وفاة في أخر عام كما أن هناك حوالي 2.5 مليون حالة جديدة من سرطان الرئة، وهو ما يمثل حوالي 12% من جميع حالات السرطان الجديدة.

زيادة في حالات سرطان الرئة بين غير المدخنين

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة لانسيت للطب التنفسي عن زيادة في حالات سرطان الرئة بين غير المدخنين، وربطت هذه الزيادة بالتعرض لتلوث الهواء بحسب Times of india.

وأفادت الدراسة، بانتشار متزايد لسرطان الغدة الدرقية، وهو نوع فرعي من سرطان الرئة أصبح شائعًا بشكل متزايد بين الأفراد الذين لم يدخنوا قط.

سرطان الرئة كان خامس أكبر سبب رئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم

وجد باحثون من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، وهي وكالة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن سرطان الرئة كان خامس أكبر سبب رئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم لأولئك الذين لم يدخنوا أبدًا.

كانت هذه الحالات عبارة عن سرطان غدي حصريًا تقريبًا، وهو الأكثر انتشارًا بين الأنواع الفرعية الأربعة للمرض لدى كل من الرجال والنساء.

ووفقًا للدراسة، ارتبط ما يقرب من 200000 حالة من سرطان الغدة الدرقية في جميع أنحاء العالم بالتعرض لتلوث الهواء، مما يشير إلى وجود علاقة سببية بين تلوث الهواء وخطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

قام باحثون من الوكالة الدولية لبحوث السرطان ومنظمة الصحة العالمية بتحليل البيانات من المرصد العالمي للسرطان 2022، وفحصوا حالات سرطان الرئة عبر أربعة أنواع فرعية: سرطان الغدة الدرقية، وسرطان الخلايا الحرشفية، وسرطان الخلايا الصغيرة، وسرطان الخلايا الكبيرة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد حالات سرطان الرئة الجديدة لدى الرجال سيبلغ 1.6 مليون حالة ونحو 910 آلاف حالة لدى النساء.



لاحظ الباحثون أنه مع انخفاض انتشار التدخين في العديد من البلدان، كان العامل الأكبر المساهم في حالات سرطان الرئة هو تلوث الهواء.

اعتبار تلوث الهواء عاملًا مهمًّا يفسر جزئيًّا هيمنة سرطان الغدة الدرقية

وأفادت الدراسة، "يمكن اعتبار تلوث الهواء عاملًا مهمًا يفسر جزئيًّا هيمنة سرطان الغدة الدرقية الذي يمثل 53% إلى 70% من حالات سرطان الرئة بين الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا في جميع أنحاء العالم".

وشكلت سرطانة الغدة الدرقية 45.6% من حالات سرطان الرئة الجديدة بين الرجال (717211 حالة) و59.7% بين النساء (541971 حالة).

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