حبس المتهم بالاصطدام بعدد من المركبات بفيصل والتسبب في سقوط قتلى ومصابين

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بدهس عدد من المواطنين بعدما اصطدم بعدد من السيارات ومركبات التوك توك، أثناء قيادة سيارة ربع نقل بشارع سليم الكائن بمنطقة فيصل في الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفارقت سيدة أصيبت في الحادث الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المصابين وشهود عيان.

وقوع حادث في منطقة فيصل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث بمنطقة فيصل، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاطل استقل سيارة ربع نقل صندوق، وقادها بسرعة هائلة، واصطدم بعدد من السيارات ومركبات “التوك توك”، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وتم مطاردته والتحفظ عليه، وتسليمه لرجال المباحث.

وذكر شهود عيان أن المتهم سرق السيارة وأثناء محاولته الهرب صدم عددا من السيارات ومركبات التوك توك، وتسبب في إصابة عدد من المواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من حقيقة سرقة المتهم للسيارة من عدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.