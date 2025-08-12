الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حبس المتهم بالاصطدام بعدد من المركبات بفيصل والتسبب في سقوط قتلى ومصابين

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بدهس عدد من المواطنين بعدما اصطدم بعدد من السيارات ومركبات التوك توك، أثناء قيادة سيارة ربع نقل بشارع سليم الكائن بمنطقة فيصل في الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفارقت سيدة أصيبت في الحادث الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المصابين وشهود عيان.

وقوع حادث في منطقة فيصل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث بمنطقة فيصل، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاطل استقل سيارة ربع نقل صندوق، وقادها بسرعة هائلة، واصطدم بعدد من السيارات ومركبات “التوك توك”، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وتم مطاردته والتحفظ عليه، وتسليمه لرجال المباحث.

وذكر شهود عيان أن المتهم سرق السيارة وأثناء محاولته الهرب صدم عددا من السيارات ومركبات التوك توك، وتسبب في إصابة عدد من المواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من حقيقة سرقة المتهم للسيارة من عدمه.

