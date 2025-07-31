الاستماع لأقوال صاحب مطعم أسماك شهير اشتعلت فيه النيران بفيصل

يستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال صاحب مطعم أسماك شهير اندلعت فيه النيران بالطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة الطوابق فى فيصل للوقوف على أسباب الحادث.

إخماد حريق مطعم أسماك بفيصل

كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة نجحت في إخماد حريق التهم مطعم أسماك بالطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة الطوابق فى فيصل، دون وقوع أي إصابات.

حريق مطعم أسماك بفيصل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم أسماك بالطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة الطوابق فى فيصل، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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