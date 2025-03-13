الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجمات استهدفت مسؤولين عسكريين وحكوميين

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط هجمات إرهابية استهدفت مسؤولين عسكريين وحكوميين.

بوتين يعقد اجتماعا في مركز قيادة مجموعة قوات كورسك

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس: إن العملية العسكرية الروسية في منطقة كورسك باتت في مرحلتها النهائية.

وأمس، عقد الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، اجتماعا في مركز قيادة مجموعة قوات كورسك، التابعة للقوات المسلحة الروسية.

وحسب بيان المتحدث باسم الكرملين، أمر بوتين بإيلاء "اهتمام خاص" لإنشاء منطقة أمنية على طول الحدود الروسية الأوكرانية، وحدد خلال الاجتماعى العسكري فى مركز قيادة مجموعة قوات كورسك، مهمة هزيمة العدو نهائيا في مقاطعة كورسك في أقصر وقت ممكن.

وأشار بوتين وفق بيان الكرملين، إلى أنه يجب على القوات الروسية أن تعامل جميع الأسرى معاملة إنسانية، لكن المرتزقة الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية لا ينطبق عليهم اتفاقية جنيف.

وقال الرئيس الروسي: "نحن نعامل جميع الأشخاص معاملة إنسانية ويجب أن نستمر في ذلك في المستقبل - مع كل من وقع في أيدينا. ومع ذلك، أود أن أذكر أيضا أن المرتزقة الأجانب لا ينطبق عليهم اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب".

بوتين يطالب بتحرير منطقة كورسك بالكامل

وتابع بوتين: "أرجو أن تنقلوا كلمات الشكر إلى جميع الأفراد لما تم إنجازه في الفترة الأخيرة. أنا على ثقة تامة بأن جميع المهام القتالية الموكلة إلى وحداتنا ستنفذ بالتأكيد، وأن منطقة كورسك ستحرر بالكامل من العدو قريبا".

من جانبه قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية النائب الأول لوزير الدفاع الجنرال فاليري غيراسيموف، تقريرا إلى بوتين جاء فيه: إن "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك المحاذية للحدود الأوكرانية".

وأضاف الجنرال الروسي: "خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية تتجاوز 67 ألف عسكري، وتجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك محاصرة ومعزولة ويتم تدميرها بشكل منهجي".

في وقت سابق من أمس الأربعاء، أفاد قائد كتيبة المظليين التابعة للواء 11 المحمول جوا، والذي يعمل ضمن مجموعة القوات "سيفير"، بأن العلم الروسي رُفع في الساحة المركزية للمدينة.

اجتياح وحدات القوات المسلحة الأوكرانية مقاطعة كورسك

يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح يوم 6 أغسطس من العام الماضي، اجتاحت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية مقاطعة كورسك بهدف السيطرة على الأراضي الروسية.

وأصبحت مدينة سودجا أكبر مدينة تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة عليها، لذلك، تم استخدام المدينة كمحور لوجستي رئيسي، حيث كانت كييف تزود وحداتها في جميع القرى والبلدات المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.