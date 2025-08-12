الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

تجديد حبس لوشا في نشر مشاهد عنف ومحتوى مخالف للآداب العامة

البلوجر لوشا
البلوجر لوشا

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس التيك توكر لوشا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر فيديوهات تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على التيك توكر بـ"لوشا"، بعد نشره مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد عنف ومحتوى مخالف للآداب العامة  عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات ضد التيك توكر “ لوشا”، تفيد بقيامه بنشر مقاطع مسيئة عبر حساباته الإلكترونية، تمثل خروجًا سافرًا على القيم والعادات المجتمعية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من الشرطة من ضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وبمواجهته، أقر المتهم بنشر تلك المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

