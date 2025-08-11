موقف الطلاب المستنفدين للرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2025

كشفت وزارة التعليم العالي موقف حالات استنفاد الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2025.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن عدد الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم 1268 طالبًا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إتاحة الفرصة للطلاب المستنفدين لإعادة تسجيل رغبات تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

وأعلنت الوزارة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، وأكدت أن النتيجة ستكون متاحة على موقع التنسيق غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهرا.

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية

وقد جرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية:

• تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.

• بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع ( 364946 ) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

• سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

• سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

