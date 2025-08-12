الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تقليل الاغتراب 2025، كل ما تحتاج إلى معرفته عن التحويلات بين الجامعات والمعاهد

تقليل الاغتراب 2025،
تقليل الاغتراب 2025، فيتو
ads

أعلنت وزارة التعليم العالي موعد انطلاق تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

 

موعد انطلاق مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025

أوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 18 أغسطس 2025، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%).

 

ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 2025 

حدد المجلس الأعلى للجامعات، ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 2025، والتي تشمل ما يلي:

  • أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.
  • يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.
  • لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.
  • يُتاح للطالب تقليل الاغتراب(التحويل) لمرة واحدة فقط.
  • ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات(.
  • تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

 

شروط التحويل إلي المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة 

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بـالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص،  أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

  • استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.
  • مراعاة الطاقة الاستيعابية.
  • الالتزام بنسبة القبول المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2025 تحويلات تقليل الاغتراب 2025 وزارة التعليم العالى المجلس الأعلى للجامعات

مواد متعلقة

موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الأولى والثانية

الأعلى للجامعات يعلن إصدار دليل الهوية البصرية الرسمي للمجلس

إنشاء مراكز للطلاب ذوي الهمم، أبرز قرارات مجلس المعاهد العالية الخاصة

الأكثر قراءة

فيديوهات خادشة وانتحال صفة "أنثى"، حجز البلوجر "ياسمين" بسجن الرجال

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد إعلان نتائج القبول بالكليات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توحش الموجة الحارة ودرجات الحرارة تصل إلى 48

بيحصر عددهم، أحمد عبد العزيز يعتزم تحرير محاضر ضد المسيئين له على السوشيال ميديا

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

30 قيراط ألماس، سعر خاتم الزواج المقدم من رونالدو إلى جورجينا

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads