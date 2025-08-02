السبت 02 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

تعليق مفاجئ من الشامي على بكاء طفلة في حفله بتونس

الشامي
الشامي

 علق الفنان الشامي على المقطع المتداول لطفلة تبكي خلال حضور حفله الغنائي في تونس، مؤكدًا أن مشاعر الأطفال يجب أن تُحترم ولا تُقلل من شأنها، خاصة من قبل المتنمرين.

 

وكتب الشامي عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: البنت يلي كانت عم تبكي بالحفلة بتونس، وطبعًا متل عادة البعض، بتتعاملو مع الأطفال كأنهم مش عايشين شي وما في مشاعر، علما إن الأطفال عندهم مشاعر أكتر مننا.

 

وأضاف: وبالمناسبة، هي البنت قصة حياتها وطفولتها صعبة، فكل متنمّر يلبس إنسانيته، واتركوا الخلق للخالق، واتركوا الجيل يعبّر كيف ما هو.

 

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حفلة حياتها منصة إكس مشاعر لاطفال المتنمرين الشخص

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