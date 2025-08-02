تعليق مفاجئ من الشامي على بكاء طفلة في حفله بتونس

علق الفنان الشامي على المقطع المتداول لطفلة تبكي خلال حضور حفله الغنائي في تونس، مؤكدًا أن مشاعر الأطفال يجب أن تُحترم ولا تُقلل من شأنها، خاصة من قبل المتنمرين.

وكتب الشامي عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: البنت يلي كانت عم تبكي بالحفلة بتونس، وطبعًا متل عادة البعض، بتتعاملو مع الأطفال كأنهم مش عايشين شي وما في مشاعر، علما إن الأطفال عندهم مشاعر أكتر مننا.

وأضاف: وبالمناسبة، هي البنت قصة حياتها وطفولتها صعبة، فكل متنمّر يلبس إنسانيته، واتركوا الخلق للخالق، واتركوا الجيل يعبّر كيف ما هو.

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