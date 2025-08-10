الأحد 10 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

بعد تصدرها الترند، السورية بيسان إسماعيل تبكي في أول حفل لها بلبنان (فيديو)

بيسان إسماعيل
بيسان إسماعيل

تألقت الفنانة السورية بيسان إسماعيل في أول حفل لها، أقيم في لبنان وسط حضور مميز من الجمهور.

السورية بيسان إسماعيل تبكي في أول حفل لها في لبنان 

وبكت بيسان  إسماعيل، خلال أولى حفلاتها في لبنان، بسبب هتاف الجمهور باسمها، حيث  أوقفت الغناء لحين انتهائها من البكاء ثم قدمت الشكر للجمهور.

 

وتصدرت الفنانة السورية بيسان إسماعيل محركات البحث، وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "علاش"، وهو عمل جمعها في تريو فني مع الملحن فؤاد جنيد، وكاتب الكلمات أمجد جمعة. 

 

