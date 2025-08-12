اصطدام طائرتين أثناء هبوطهما في مدينة كاليسبيل الأمريكية (فيديو)

اصطدمت طائرتان أثناء هبوطهما على مدرج مطار كاليسبيل بولاية مونتانا الأمريكية.

وأعلنت شرطة مدينة كاليسبيل الأمريكية أن طائرة كانت تهبط في مطار كاليسبيل بولاية مونتانا الأمريكية اصطدمت بطائرة أخرى على المدرج ما أدى إلى احتراقهما معًا.



وأكدت الشرطة عدم وقوع وفيات، وتم تطويق الحريق في الحادث.

وقال رئيس إدارة إطفاء كاليسبيل، جاي هاجن، لشبكة "إن بي سي مونتانا" إن قائد الطائرة وثلاثة ركاب كانوا على متنها.

وأضاف أن الطيار والركاب الثلاثة نجوا من الحادث وهم بحالة جيدة، وتلقى شخصان العلاج من إصابات طفيفة.

وذكر برايان هاينو، رئيس شرطة مقاطعة فلاتهيد، لشبكة "إن بي سي مونتانا" أن إدارة شرطة كاليسبيل ومكتب عمدة مقاطعة فلاتهيد ورجال الإطفاء المحليين موجودون في موقع الحادث.

