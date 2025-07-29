اصطدام طائرة بسيارة أجرة بالقرب من مطار فلوريدا

أصيب 7 أشخاص بعد اصطدام طائرة صغيرة بسيارة على طريق في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا، ووقعت الحادثة عندما اصطدمت الطائرة بسقف السيارة أثناء محاولتها الهبوط أو الإقلاع من مطار لانتانا القريب، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون، حيث كانت الطائرة تقل شخصين، بينما كان 5 أشخاص داخل سيارة من طراز هوندا سيفيك عند وقوع الاصطدام.

نقل جميع المصابين إلى مستشفيات محلية

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات محلية، حيث صُنّف اثنان منهم كحالات إصابة رضوض، فى حين نُقل الخمسة الآخرون لتقييم حالتهم في إجراء احترازى، وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

احتمالية وقوع إصابات خطيرة

وأشار المسؤولون إلى أن مقدمة الطائرة قد دُمّرت بالكامل نتيجة الحادث، بينما لحقت بالسيارة أضرار طفيفة فقط، وهو ما أثار دهشة فرق الطوارئ نظرا لاحتمالية وقوع إصابات خطيرة، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق من قبل السلطات المختصة، وفى بيان رسمى، حددت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة بأنها من طراز أورليكان إم 8 إيجل.

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