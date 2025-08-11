مصادر إسرائيلية: تجميد خطة احتلال غزة مشروط بتنازلات جوهرية من حماس

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر سياسية مطلعة، أن المستوى السياسي في إسرائيل يدرس احتمال تجميد خطة احتلال قطاع غزة في حال وافقت حركة حماس على تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات الجارية.

تقليل التصعيد العسكري في قطاع غزة

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية تقلل من التصعيد العسكري في غزة، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيعتمد على طبيعة هذه التنازلات ومدى تلبيتها لمطالب إسرائيل الأمنية والسياسية.

ضغوط دولية على إسرائيل لوقف التصعيد في غزة

وأضافت الصحيفة أن هذا الموقف يعكس تباينًا داخل الدوائر السياسية والأمنية الإسرائيلية حول جدوى العملية العسكرية الشاملة، في ظل الضغوط الدولية والمخاوف من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة في حال تنفيذ خطة الاحتلال.

