مصر جاهزة للحرب، أستاذ دراسات عبرية: تصريحات محافظ شمال سيناء أحدثت صدى واسعا بإسرائيل

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن الإعلام العبري ووسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل لا تتحدث حاليًا إلا عن التصريحات الأخيرة للواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

رد فعل الإعلام الإسرائيلي على تصريحات محافظ شمال سيناء

وأوضح عبود، في مداخلة عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تصريحات اللواء خالد مجاور لامست عصبًا حساسًا في إسرائيل، وهو ما يفسر حالة الاهتمام الكبير التي ابدتها وسائل الإعلام هناك.

رسالة خالد مجاور لإسرائيل

وأشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يصدر عنهم أي تعليق رسمي على هذه التصريحات، ما يعني – بحسب قوله – أن الرسالة وصلت بوضوح إلى الجانب الإسرائيلي.

تصريح اللواء خالد مجاور تجاه إسرائيل

تصريح اللواء أركان حرب خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أثار اهتمامًا واسعًا في الإعلام الإسرائيلي ومواقع التواصل، ففي مقطع فيديو لفت الأنظار، قال اللواء خالد مجاور بحزم:"مصر جاهزة للحرب إذا فُرضت عليها"، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية مستعدة للتصدي لأي تهديد بالحدود.

ووجه تحذيرًا دوليًّا صريحًا: "أي شخص في العالم يفكر فقط في الاقتراب من الحدود المصرية، سيكون الرد المصري مفاجئًا للعالم كله".

وأضاف أن قوله هذا ليس نابعًا من رد فعل عاطفي، بل يستند إلى خبرة عسكرية تمتد لأكثر من 41 عامًا، شغل خلالها مناصب هامة مثل قائد الجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية.

فَهّم كلماته بأنها تحذير واضح لأي محاولات غير معلنة أو معلنة من تجاوز الحدود: "من يقترب من حدودنا لا يلومن إلا نفسه وسيرى ما هو معلن وما هو غير معلن من قدرات الردع المصرية".

