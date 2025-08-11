العمل: التواصل مع إدارة معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران والعمال للتفاوض بشأن المطالب العمالية المشروعة

قام محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، بالتواصل مع ممثلي إدارة معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران،بتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال.

إدارة معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة

ووصل عدد من العمال الذين تقدموا بعدد 43 شكوى فردية إلى مكتب العمل، حيث أسفرت تلك الاتصالات واللقاءات عن الاتفاق على ضرورة سرعة عقد لقاء مرتقب بين الإدارة والعمال أصحاب الشكاوى، والأطراف المعنية،للتفاوض بشأن مطالبهم المشروعة، وتطبيق القانون.

