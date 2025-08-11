أول لقطات من جلسة قراءة السيناريو للمسلسل المرتقب "Confidence Queen"

كشفت الدراما المرتقبة "Confidence Queen" عن لمحات من جلستها الأولى لقراءة النص، والتي جمعت كوكبة من النجوم في أجواء مليئة بالحيوية والكيمياء المتناغمة.

تُعدّ الدراما، وهي نسخة كورية من العمل الياباني الكوميدي "The Confidence Man JP" لعام 2018، حكاية ثلاثة محتالين موهوبين يبتكرون حيلًا معقدة للإيقاع بالأشرار من مختلف الخلفيات.

تتصدر بارك مين يونغ البطولة بدور يون يي رانغ، محتالة تتمتع بذكاء خارق يبلغ 165، لتكون بذلك ضمن أذكى 1% من البشر، بشخصيتها غريبة الأطوار وكاريزمتها الجليدية، تقود يي رانغ فريقها في مخططاتهم المحكمة.

شهدت جلسة القراءة حضور أبطال العمل بارك مين يونغ، وبارك هي سون، وجو جونغ هيوك، بالإضافة إلى جونغ وونغ إن وعدد آخر من الممثلين.

تألقت بارك مين يونغ بتجسيدها الكامل لشخصية يون يي رانغ، حيث أظهرت تعابير وجه لا تشوبها شائبة، وطاقة حيوية، ونبرة صوت مثالية، مما أبرز مهاراتها الاستثنائية كمحتالة.

من جانبه، ترك بارك هي سون انطباعًا قويًا بشخصية جيمس، الرجل الأنيق والهادئ، بصوته الواثق والموثوق، جسد هي سون دوره كقائد متمرس للفريق، مستعرضًا سحره المتعدد الأوجه من خلال التفاعلات العادية مع زملائه ولحظات الفكاهة الخفية.

بينما قدم جو جونغ هيوك أداءً صادقًا وعميقًا لدور ميونغ غو هو، أصغر أعضاء فريق المحتالين وصاحب القلب النقي، بفضل مخارج ألفاظه الواضحة وعواطفه الصادقة.

وفي دور الشرير، خطف جونغ وونغ إن الأضواء بشخصية جيون تاي سو، الذي سيهيمن على أول حلقتين، مضيفًا إلى الدراما مزيدًا من التوتر بأدائه الشرس والمقنع.

ومن المقرر أن تُعرض الدراما "Confidence Queen" في السادس من سبتمبر، في تمام الساعة 9:10 مساءً بتوقيت كوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.