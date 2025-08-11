رئيس الوزراء يُغادر مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

تُعقد بالعاصمة الأردنية عمّان:

غادر مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار العلمين الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددًا من الوزراء والمسئولين، للمُشاركة في أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي تُعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة اجتماعاتها، غدًا الثلاثاء، برئاسة رئيسي وزراء مصر والأردن، ثم يعقبها توقيع عددٍ من وثائق التعاون في عدة مجالات، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودفعه نحو آفاق أرحب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن انعقاد هذه اللجنة المُشتركة بشكل منتظم يأتي ترجمة لإرادة خالصة من جانب القيادة السياسية في البلدين على دفع العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي.

